Nişantaşı Üniversitesi İktisadi idari ve Sosyal Bilimler Fakültesi, İletişim Eğitimi Değerlendirme Akreditasyon Kurulu (İLEDAK) tarafından akredite edildi. İLAD Akreditasyon Sertifikası almaya hak kazanan Nişantaşı Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümünün eğitim kalitesi tescillemiş oldu.

Nişantaşı Üniversitesi, İletişim Araştırmaları Derneği İLAD'a yaptığı akreditasyon başvurusu neticesinde İLEDAK'tan Akreditasyon Sertifikası almaya hak kazandı. İLEDAK değerlendirme ekibi tarafından yürütülen süreçte, akademik çalışmalar, fiziki altyapı, sürekli iyileştirme ve idari işleyiş gibi çok sayıda kriter göz önüne alınarak değerlendirmeye tabi tutulan Nişantaşı Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü, incelemeleri başarıyla geçerek standartlara uygunluğunu kanıtladı ve İLAD Akreditasyon Sertifikası almaya hak kazandı.

TÜRKİYE'DEKİ İLETİŞİM EĞİTİMİNİN KALİTESİNİN YÜKSELTİLMESİ HEDEFLENİYOR

Yüksek Öğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından 2018 yılında verilen tescil belgesi ile iletişim alanında dış değerlendirme yapmak ve akreditasyon belgesi vermek için yetkili kılınan İLAD ve İLEDAK, iletişim eğitim programları için akreditasyon, değerlendirme ve bilgilendirme çalışmaları yaparak Türkiye'deki iletişim eğitiminin kalitesini yükseltmeyi hedefliyor.