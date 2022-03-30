Nişantaşı Üniversitesi'nden basında yer alan iddialara ilişkin açıklama - Son Dakika
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Nişantaşı Üniversitesi'nden basında yer alan iddialara ilişkin açıklama

30.03.2022 16:56
Nişantaşı Üniversitesi'nden basında yer alan iddialara ilişkin açıklama

Nişantaşı Üniversitesi'nden, üniversite hakkında sosyal medyada ve bazı yayın kuruluşlarında yer alan iddialara ilişkin açıklama yapıldı.

Nişantaşı Üniversitesi'nden, üniversite hakkında sosyal medyada ve bazı yayın kuruluşlarında yer alan iddialara ilişkin açıklama yapıldı.

Nişantaşı Üniversitesi'nden yapılan açıklamada, üniversite yönetimi ile bazı akademisyenlerin iş akitlerine ilişkin yapılan görüşmeler dolayısıyla bazı basın yayın kuruluşları ve sosyal medyada üniversitenin de adı kullanılarak birtakım iddialara yer verildiği hatırlatıldı. Söz konusu iddialara ilişkin kamuoyunun doğru bir şekilde bilgilendirilmesi ihtiyacı doğduğu belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Kurulduğu günden bu yana öğrenci ve eğitim odaklı bir anlayışa sahip olan Nişantaşı Üniversitesi, ilgili konuda 4857 sayılı İş Kanunu ve YÖK Kanununa uygun bir şekilde hukuki bir süreç yönetmiştir. Nişantaşı Üniversitesi tarafından alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemi olarak arabuluculuk yoluna başvurulmuş ve kamuoyuna yansımış olan olaylar arabuluculuk müzakereleri devam ettiği esnada meydana gelmiştir. Üniversite yönetimi tarafından iş akdi ile ilgili yapılan görüşmelerde akademik personelin kanundan ve sözleşmeden kaynaklanan her türlü haklarının eksiksiz ödeneceği bildirilmiştir. Kampüs içerisinde, provokatif bir şekilde eğitimi engelleyen, üniversite içerisinde infial yaratan eylemlerde bulunulması üzerine üniversite tarafından gerekli hukuki girişimlerde bulunulmuştur. Nişantaşı Üniversitesi akademik, idari personel ve öğrencilerin her türlü Anayasal, demokratik eylem hakkına saygı duymakla beraber, söz konusu örgütlü eylemlerin üniversite itibarını zedelemeyi hedeflediği, iyi niyetli olmadığı, Anayasal hakların dışında kaldığı ortadadır."

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Nişantaşı Üniversitesi, Üniversite, İş Kanunu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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