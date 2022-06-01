Nissan'dan devasa zam: Sevilen model satıştan kalktı! - Son Dakika
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Nissan'dan devasa zam: Sevilen model satıştan kalktı!

01.06.2022 22:38
Nissan'dan devasa zam: Sevilen model satıştan kalktı!

Neredeyse tüm otomobil firmaları bugün itibariyle yüksek bir zam geldiğini açıkladı. İşte Haziran 2022 Nissan fiyat listesi...

Türkiye'de faaliyet gösteren neredeyse tüm otomotiv firmaları, 1 Haziran itibariyle araç fiyatlarına devasa zamlar yaptı. Bununla birlikte Nissan'ın binek otomobil fiyatlarında da aşılması güç dediğimiz sınırlar geçildi. İşte Nissan fiyat listesi…

Nissan güncel fiyat listesi – Haziran 2022

Geçtiğimiz dönemde Nissan'ın en popüler SUV modelleri arasında yer alan X-Trail dönemsel olarak stok problemleri sebebiyle piyasada bulunmuyordu. Bu sorunun yaz aylarında stok yenilemesiyle birlikte hafiflemesi öngörülüyordu.

Nissan'dan devasa zam: Sevilen model satıştan kalktı!

Fakat şu anda güncel fiyat listesini kontrol ettiğimizde bu aracın kaldırıldığını görüyoruz. Yani yaz aylarında yapacağınız seyahat için X-Trail almayı planlıyorsanız başka alternatiflere göz atmanızı tavsiye ediyoruz. Zira ne zaman stokta olacağı belirsizliğini koruyor.

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Buna ek olarak, araç fiyatlarında ortalama yüzde 15'lik bir zam olduğunu görüyoruz. Örneğin geçtiğimiz ay itibariyle 388 ila 392 bin TL arasında satılan Nissan Micra'nın giriş fiyatı bugün itibariyle 450 bin 900 TL'ye yükseldi. Güncel Nissan fiyat listesi ise aşağıdaki gibi.

Nissan Qashqai fiyatları – Haziran 2022

1.3 DIG-T 158PS paketler/ FiyatHaziran fiyatlarıMayıs fiyatlarıNisan fiyatlarıDüz Vites Tekna764 bin 800 TL696 bin 400 TL686 bin 200 TLX-Tronic CVT Tekna802 bin 100 TL730 bin 400 TL719 bin 600 TLX-Tronic CVT Designpack859 bin 600 TL778 bin 900 TL771 bin 200 TLX-Tronic CVT Skypack883 bin 900 TL804 bin 800 TL796 bin 900 TLX-Tronic CVT Skypack 4×4924 bin 900 TL841 bin 500 TL833 bin 200 TLX-Tronic CVT Platinum Premium1 milyon 16 bin TL911 bin 200 TL895 bin 100 TLX-Tronic CVT Platinum Premium 4×41 milyon 57 bin TL948 bin 300 TL931 bin 600 TL

Nissan'dan devasa zam: Sevilen model satıştan kalktı!

Nissan Juke fiyatları – Haziran 2022

1.0 DIG-T 115PS paketler/ FiyatHaziran fiyatlarıMayıs fiyatlarıNisan fiyatlarıDüz Vites Tekna529 bin 300 TL469 bin 900 TL469 bin 900 TLDCT Tekna637 bin 100 TL574 bin 400 TL554 bin 900 TLDCT Platinum696 bin 900 TL625 bin 400 TL604 bin 100 TLDCT Limited Edition706 bin 100 TL639 bin 800 TL–DCT Platinum Perso717 bin 800 TL650 bin 400 TL628 bin 200 TLDCT Platinum Premium773 bin 600 TL690 bin 800 TL667 bin 300 TL

Nissan'dan devasa zam: Sevilen model satıştan kalktı!

Nissan Micra fiyatları – Haziran 2022

1.0 IG-T 92PS paketler/ FiyatHaziran fiyatlarıMayıs fiyatlarıNisan fiyatlarıDüz Vites Visia450 bin 900 TL392 bin 700 TL392 bin 700 TLX-Tronic CVT Visia488 bin 900 TL450 bin 800 TL450 bin 800 TLX-Tronic CVT Tekna521 bin 400 TL480 bin 700 TL480 bin 700 TL

Nissan'dan devasa zam: Sevilen model satıştan kalktı!

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Kaynak: Shiftdelete

Türk Lirası, Otomobil, Haziran, Nissan, Güncel, Son Dakika

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