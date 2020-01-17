Nissan'dan eski firari başkan Ghosn hakkında yeni rapor - Son Dakika
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Nissan'dan eski firari başkan Ghosn hakkında yeni rapor

6 saat önce

Nissan Motor, şirketin firari eski Başkanı Carlos Ghosn'un özel amaçları için kötüye kullandığı iddia edilen şirket fonlarını açıkladı.

Nissan'dan eski firari başkan Ghosn hakkında yeni rapor, System.String[]

Nissan Motor, şirketin firari eski Başkanı Carlos Ghosn'un özel amaçları için kötüye kullandığı iddia edilen şirket fonlarını açıkladı.


Nissan Motor, şirketin firari eski Başkanı Carlos Ghosn'un özel amaçları için kötüye kullandığını iddia ettiği masraf kalemlerini açıkladı. Şirket tarafından Tokyo Borsasına sunulduğu belirtilen raporda, Ghosn tarafından kullanılan Brezilya ve Lübnan'daki evler için 22 milyon doları aşkın para harcandığı belirtildi. Paranın Hollanda'da Nissan tarafından kurulan bir yatırım şirketi aracılığıyla ödendiği ifade edildi. Nissan'ın ayrıca Ghosn ve ailesinin kullandığı şirket uçakları ile kiralık uçaklar için ise 4.4 milyon dolar ödediği kaydedildi. Raporda, Hollanda merkezli bir Renault-Nissan ortak şirketine yönelik bir soruşturmada da kurumsal işlerle ilgili olmayan yaklaşık 4.34 milyon dolar ödemenin tespit edildiği belirtildi. Paranın Fransa'daki Versay Sarayı'nda parti vermek, Rio Karnavalı ile Cannes Film Festivali'ne konuk davet etmek ve lüks bir markadan hediyeler satın almak için kullanıldığı da iddia edildi.


Toplam zarar 318 milyon dolar


Raporda yer alan ve benzer kötüye kullanımlardan doğan tahmini toplam zararı 318 milyon dolar olarak belirleyen Nissan'ın, zararın tazmini için Ghosn'dan tazminat talep etmek de dahil olmak üzere yasal prosedürleri başlatacağı belirtiliyor.


İddiaları reddetti


Hakkındaki finansal usulsüzlük iddiaları nedeniyle ev hapsinde tutulduğu Japonya'dan firar ederek Lübnan'a giden Nissan Motor eski Başkanı Carlos Ghosn, düzenlediği basın toplantısında hakkındaki iddiaları reddetmiş, Japonya adalet sistemini suçlamıştı. - TOKYO

Hollanda, Lübnan, Nissan, Tokyo, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 10:13 Kaynak: İHA
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