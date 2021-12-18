Nizami Gencevi'nin adı Nişantaşı Üniversitesi'nde yaşatılacak - Son Dakika

Dünyaca ünlü Türk şair ve düşünür Nizami Gencevi doğumunun 880. yıldönümünde Nişantaşı Üniversitesi'nde düzenlen bir programla anıldı. Aynı zamanda Nizami Gencevi ismi üniversitenin bir amfisine verildi.

Üniversitede düzenlenen etkinliğe; Azerbaycan Milletvekili ve Gence Devlet Üniversitesi Rektör Yardımcısı Pervin Kerimzade, Nişantaşı Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şenay Yalçın, Azerbaycan İstanbul Konsolosu Zaur Allahverdizada, Gence Devlet Üniversitesi İnovasyon Başkanı, Uluslararası ilişkiler sorumlusu Vasif Hasanov, Rektör Danışmanı Asif Cavadov, Rektör Özel Kalemi Elsever Nagiyev, Öğrenci Başkanı Perviz Adigozalov ile çok sayıda yerli ve yabancı basın kuruluşu, akademisyen ve öğrenciler katıldı.

'YAŞASIN AZERBAYCAN VE TÜRKİYE DOSTLUĞU'

Etkinlikte konuşan Azerbaycan Milletvekili Pervin Kerimzade, 'Azerbaycan ve Türkiye kardeşliğinden dolayı çok gururluyum. Bu iki ülke her zaman bir oldular. Dilimiz ve dinimiz bir bu iki ülke tarih boyunca hep bir oldular. Turanda Türkiye ve Azerbaycan bayrağını dalgalandırmak bizim en büyük amacımızdır. Türkiye'nin de manevi ve siyasi desteğiyle Azerbaycan bayrağı Karabağ'da asıldı. Bütün şehit kardeşlerimizi rahmetle anıyoruz. Bu iki ülke her zaman manevi ve siyasi desteğini bir birinden esirgemedi. Türk'ün, Türk'ten başka dostu yok. Bu güzel programı hazırlayan Nişantaşı Üniversitesi'ne teşekkür ediyorum. Üniversitede okuyan öğrenciler Nizami Gencevi'nin ismini görünce Türk dünyasının ne kadar büyük şahsiyetler yetiştirdiğini öğrenecek. Nizami Gencevi, tüm dünyaya ismi duyurulacak önemli bir insandır. Yaşasın Azerbaycan ve Türkiye dostluğu' diye konuştu.

'SANAT VE EDEBİYAT BİR MİLLETİN ORTAK HAFIZASIDIR'

Program sırasında konuşmasında duygulanan Nişantaşı Üniversite Rektörü Prof. Dr. Şenay Yalçın, "Sanat ve edebiyat bir anlamda, bir milletin ortak hafızası, bir başka deyişle kültürel mirasıdır. Bir milletin geçmişinin, bugünün ve geleceğinin hikayesini anlatır. Büyük düşünür ve şair Nizami Gencevi de Türk Milletinin kültürel mirasının taşıyıcıları arasında seçkin bir yere sahip, önemli bir şahsiyettir. Azerbaycan'da 2021 yılı Nizami Yılı olarak ilan edilmiş, onun adının yaşatılması ve düşüncelerinin genç nesillere aktarılması için yıl boyunca Azerbaycan'da olduğu gibi pek çok ülkede etkinlikler düzenlenmiştir. İstedik ki biz de bu etkinliklere omuz verelim, katkı sağlayalım. Bu amaçla bugün, Nizami'nin doğum yeri olan kadim Türk şehri Gence'den, Gence Devlet Üniversitesinden çok kıymetli yönetici ve akademisyenlerle Nişantaşı Üniversitesi'nde bir aradayız" ifadelerini kullandı.

'SELAM OLSUN GENCE'YE'

Prof. Dr. Yalçın sözlerini şöyle noktaladı:

'Daha 30 yıl öncesine kadar Sovyet Rusya'nın baskısı altında yaşarken Azerbaycan ve diğer Türk ülkelerinin durumuna içimiz kan ağlar ve bağımsız olmaları için kalbimiz onlar için çarpardı. Onların da kalbi aynı duygularla çarpardı. Nitekim Azerbaycan'ın milli şairi Gence'li Ahmet Cevat 1914 yılında 'Çırpınırdı Karadeniz, bakıp Türk'ün Bayrağına' şiirini bu duygularla yazmıştı. Nizami Gencevi'nin adını yaşatacağımız bu salonun açılışının hayırlı olmasını ve bu salonda ders alan gençlerimize başarı dolu bir gelecek diliyor ve diyorum ki; Selam olsun Gence'ye! Selam olsun Bakü'ye! Selam olsun Azerbaycan'a! Selam olsun Türk Dünyasına' dedi.