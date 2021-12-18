Üye Girişi
Nizami Gencevi'nin adı Nişantaşı Üniversitesi'nde yaşatılacak - Son Dakika

Nizami Gencevi'nin adı Nişantaşı Üniversitesi'nde yaşatılacak

18.12.2021 09:57

Dünyaca ünlü Türk şair ve düşünür Nizami Gencevi doğumunun 880. yıldönümünde Nişantaşı Üniversitesi'nde düzenlen bir programla anıldı.

Dünyaca ünlü Türk şair ve düşünür Nizami Gencevi doğumunun 880. yıldönümünde Nişantaşı Üniversitesi'nde düzenlen bir programla anıldı. Aynı zamanda Nizami Gencevi ismi üniversitenin bir amfisine verildi.

Üniversitede düzenlenen etkinliğe; Azerbaycan Milletvekili ve Gence Devlet Üniversitesi Rektör Yardımcısı Pervin Kerimzade, Nişantaşı Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şenay Yalçın, Azerbaycan İstanbul Konsolosu Zaur Allahverdizada, Gence Devlet Üniversitesi İnovasyon Başkanı, Uluslararası ilişkiler sorumlusu Vasif Hasanov, Rektör Danışmanı Asif Cavadov, Rektör Özel Kalemi Elsever Nagiyev, Öğrenci Başkanı Perviz Adigozalov ile çok sayıda yerli ve yabancı basın kuruluşu, akademisyen ve öğrenciler katıldı.

'YAŞASIN AZERBAYCAN VE TÜRKİYE DOSTLUĞU'

Etkinlikte konuşan Azerbaycan Milletvekili Pervin Kerimzade, 'Azerbaycan ve Türkiye kardeşliğinden dolayı çok gururluyum. Bu iki ülke her zaman bir oldular. Dilimiz ve dinimiz bir bu iki ülke tarih boyunca hep bir oldular. Turanda Türkiye ve Azerbaycan bayrağını dalgalandırmak bizim en büyük amacımızdır. Türkiye'nin de manevi ve siyasi desteğiyle Azerbaycan bayrağı Karabağ'da asıldı. Bütün şehit kardeşlerimizi rahmetle anıyoruz. Bu iki ülke her zaman manevi ve siyasi desteğini bir birinden esirgemedi. Türk'ün, Türk'ten başka dostu yok. Bu güzel programı hazırlayan Nişantaşı Üniversitesi'ne teşekkür ediyorum. Üniversitede okuyan öğrenciler Nizami Gencevi'nin ismini görünce Türk dünyasının ne kadar büyük şahsiyetler yetiştirdiğini öğrenecek. Nizami Gencevi, tüm dünyaya ismi duyurulacak önemli bir insandır. Yaşasın Azerbaycan ve Türkiye dostluğu' diye konuştu.

'SANAT VE EDEBİYAT BİR MİLLETİN ORTAK HAFIZASIDIR'

Program sırasında konuşmasında duygulanan Nişantaşı Üniversite Rektörü Prof. Dr. Şenay Yalçın, "Sanat ve edebiyat bir anlamda, bir milletin ortak hafızası, bir başka deyişle kültürel mirasıdır. Bir milletin geçmişinin, bugünün ve geleceğinin hikayesini anlatır. Büyük düşünür ve şair Nizami Gencevi de Türk Milletinin kültürel mirasının taşıyıcıları arasında seçkin bir yere sahip, önemli bir şahsiyettir. Azerbaycan'da 2021 yılı Nizami Yılı olarak ilan edilmiş, onun adının yaşatılması ve düşüncelerinin genç nesillere aktarılması için yıl boyunca Azerbaycan'da olduğu gibi pek çok ülkede etkinlikler düzenlenmiştir. İstedik ki biz de bu etkinliklere omuz verelim, katkı sağlayalım. Bu amaçla bugün, Nizami'nin doğum yeri olan kadim Türk şehri Gence'den, Gence Devlet Üniversitesinden çok kıymetli yönetici ve akademisyenlerle Nişantaşı Üniversitesi'nde bir aradayız" ifadelerini kullandı.

'SELAM OLSUN GENCE'YE'

Prof. Dr. Yalçın sözlerini şöyle noktaladı:

'Daha 30 yıl öncesine kadar Sovyet Rusya'nın baskısı altında yaşarken Azerbaycan ve diğer Türk ülkelerinin durumuna içimiz kan ağlar ve bağımsız olmaları için kalbimiz onlar için çarpardı. Onların da kalbi aynı duygularla çarpardı. Nitekim Azerbaycan'ın milli şairi Gence'li Ahmet Cevat 1914 yılında 'Çırpınırdı Karadeniz, bakıp Türk'ün Bayrağına' şiirini bu duygularla yazmıştı. Nizami Gencevi'nin adını yaşatacağımız bu salonun açılışının hayırlı olmasını ve bu salonda ders alan gençlerimize başarı dolu bir gelecek diliyor ve diyorum ki; Selam olsun Gence'ye! Selam olsun Bakü'ye! Selam olsun Azerbaycan'a! Selam olsun Türk Dünyasına' dedi.

Nizami Gencevi'nin adı Nişantaşı Üniversitesi'nde yaşatılacak
Nizami Gencevi'nin adı Nişantaşı Üniversitesi'nde yaşatılacak
Nizami Gencevi'nin adı Nişantaşı Üniversitesi'nde yaşatılacak
Nizami Gencevi'nin adı Nişantaşı Üniversitesi'nde yaşatılacak

Nişantaşı Üniversitesi, Azerbaycan, Nişantaşı, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Nizami Gencevi'nin adı Nişantaşı Üniversitesi'nde yaşatılacak - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika Haberleri
10:43 Hande Yener hamamda! Klip çekiminde cüretkar pozlar
10:39 Son Dakika: Siirt kırsalında etkisiz hale getirilen teröristin gri listedeki Veysel Akkuş olduğu tespit edildi
10:35 3 çocuğunun annesini baltayla öldürmek istedi! Pişmanlığına mahkeme inanmadı
10:26 Sınırdaki 5 ile petrol arama izni! Bulunursa ekonomi rahat bir nefes alır
10:25 Hani Beşiktaş'a gelecekti? Portekizli hoca masadan kalktı
10:23 Apple ürünlerini sevenlere kötü haber! Parlatma bezine bile zam yapıldı
10:17 Bu da maymunlar ile köpeklerin savaşı! Yavrularını öldüren köpeklere saldırdılar, 250'sini öldürdüler
10:15 Dolar, Euro ve Sterlin'de son durum ne? Yükseldi mi, düştü mü?
10:08 "Niye ışıkları kapattınız?" dedi ve komaya girdi! Sahte içkide üzücü bir son daha
10:07 Sanki Güldür Güldür şov sahnesi! Kendini bıçakladı, "birini bıçakladım" diyerek polisle birlikte kendini aradı
Hande Yener hamamda! Klip çekiminde cüretkar pozlar Hande Yener hamamda! Klip çekiminde cüretkar pozlar         
10:43
3 çocuğunun annesini baltayla öldürmek istedi! Pişmanlığına mahkeme inanmadı 3 çocuğunun annesini baltayla öldürmek istedi! Pişmanlığına mahkeme inanmadı         
10:36
"Niye ışıkları kapattınız?" dedi ve komaya girdi! Sahte içkide üzücü bir son daha "Niye ışıkları kapattınız?" dedi ve komaya girdi! Sahte içkide üzücü bir son daha         
10:08
Sahte alkolden ölümler artınca düğmeye basıldı! Polisten çok sayıda mekana denetim Sahte alkolden ölümler artınca düğmeye basıldı! Polisten çok sayıda mekana denetim         
08:44
Atama kararları Resmi Gazete'de yayınlandı! İşte yeni görevlendirmeler Atama kararları Resmi Gazete'de yayınlandı! İşte yeni görevlendirmeler         
08:42
Meteoroloji'den hafta sonu için sarı kodlu uyarı! Kuvvetli kar yağışı birçok ilimizi etkisi altına alacak Meteoroloji'den hafta sonu için sarı kodlu uyarı! Kuvvetli kar yağışı birçok ilimizi etkisi altına alacak         
08:40
Olimpiu Morutan geldiği gibi gidiyor Olimpiu Morutan geldiği gibi gidiyor         
16:58
TOBB'dan hükümete çağrı: Firmalar endişeli, acil önlemler alınmalı TOBB'dan hükümete çağrı: Firmalar endişeli, acil önlemler alınmalı         
16:38
Seren Serengil ameliyattan çıktı! İşte ünlü ismin son durumu Seren Serengil ameliyattan çıktı! İşte ünlü ismin son durumu         
14:49
Son Dakika: İstanbul Gaziosmanpaşa'da bir evde çıkan yangında 1 ve 3 yaşındaki 2 kardeş yaşamını yitirdi Son Dakika: İstanbul Gaziosmanpaşa'da bir evde çıkan yangında 1 ve 3 yaşındaki 2 kardeş yaşamını yitirdi         
14:41
TikTok fenomeni kız saç tokası karşılığında ev sahibi oldu TikTok fenomeni kız saç tokası karşılığında ev sahibi oldu         
14:39
Simge Sağın ve Gülşah Saraçoğlu, karşılıklı göbek attı Simge Sağın ve Gülşah Saraçoğlu, karşılıklı göbek attı         
14:35
Sıcaklıklar düşüyor! Doğu Anadolu çarşamba gününden itibaren eksi 20 dereceyi görebilir Sıcaklıklar düşüyor! Doğu Anadolu çarşamba gününden itibaren eksi 20 dereceyi görebilir         
13:44
Adam evinin buzdolabını açtı ve dehşete düştü! Karşısında cenin pozisyonunda ölü bir bebek vardı! Adam evinin buzdolabını açtı ve dehşete düştü! Karşısında cenin pozisyonunda ölü bir bebek vardı!         
12:44
Hazine ve Maliye Bakanı Nebati: Ekonomiyi Meclis Üyeniz Burhan Şenatalar'dan öğrendim Hazine ve Maliye Bakanı Nebati: Ekonomiyi Meclis Üyeniz Burhan Şenatalar'dan öğrendim         
12:28
Lütfi Elvan, Erdoğan'a söz vermiş! İstifa görüşmesinin perde arkası ortaya çıktı Lütfi Elvan, Erdoğan'a söz vermiş! İstifa görüşmesinin perde arkası ortaya çıktı         
11:26
Yüzde 50 zamla 4.253 liraya çıktı! Yeni asgari ücretle ilgili merak edilenler Yüzde 50 zamla 4.253 liraya çıktı! Yeni asgari ücretle ilgili merak edilenler         
11:17
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.12.2021 10:50:40. #1.12#
SON DAKİKA: Nizami Gencevi'nin adı Nişantaşı Üniversitesi'nde yaşatılacak - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement