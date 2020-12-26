Nizip Belediyesinden sıcak yemek hizmeti - Son Dakika

Nizip Belediyesi, bünyesinde kurduğu aşeviyle ilçede yaşayan ihtiyaç sahibi ailelere yılın her günü sıcak yemek servis ediyor.

AŞ evinde özenle pişirilen yemekler, gıda mühendislerinin kontrolünden de geçerek ilçedeki 23 mahallede bakıma muhtaç ve yaşlı vatandaşların evlerine kadar ulaştırılıyor.

Yemeklerin dağıtıldığı vatandaşlar, uygulamadan memnun olduklarını belirterek, Nizip Belediye Başkanı Mehmet Sarı'ya teşekkür etti.

Belediye Başkanı Mehmet Sarı, aşevinde hazırlanan yemeklerin sıcak bir şekilde ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırıldığını söyledi.

Nizip Belediyesi olarak bakıma muhtaç, evinde yemek pişirecek durumu olmayan vatandaşları koruyup kollamaya gayret gösterdiklerini ifade eden Sarı, " Şeyh Edebali'nin güzel bir sözü var, 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın.' Bu güzel sözün hakkını verebilmek için 'Önce insan' diyoruz ve çalışmalarımızı bu yönde ilerletip her alanda halkımıza hizmet ediyoruz." dedi.