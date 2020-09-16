Nizip'te muhtarlar toplantısı düzenlendi - Son Dakika

Gaziantep'in Nizip ilçesinde mahalle muhtarları toplantısı yapıldı.

İlçe Kaymakamı Kemal Şahin başkanlığında Nizip Belediyesinde düzenlenen toplantıda, muhtarların şikayet ve talepleri dinlendi, kurum müdürlerinden bilgi alındı.

Kaymakam Şahin, ihtiyaç ve talepleri öğrenmek, çözüm gerektiren konularda kurum idarecileri ve mahalle muhtarlarını bir araya getirmek amacıyla her ay düzenledikleri toplantılarda muhtarları dinlediklerini ve yapılması gereken çalışmalarla ilgili ilgili kurum amirlerine talimat verdiklerini ifade etti.

Belediye Başkanı Mehmet Sarı ise muhtarlara iş birliği ve gayretleri için teşekkür etti.