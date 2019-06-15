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NKÜ'den kısa kısa

4 saat önce

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin, babalar günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

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Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin, babalar günü dolayısıyla mesaj yayımladı.
Şahin mesajında toplumun temel taşının aile biriminden oluştuğunu ve babaların da aileleri var eden en önemli bireyler olduğunu belirtti.
Anne ve babalarının evlatlarına güzel bir gelecek sunmak için büyük fedakarlıklar yaptığını ifade eden Şahin, şunları kaydetti:
"Aile kavramı toplumumuzun temelini oluşturmaktadır ve çok önemli bir parçası da aileleri için ağır yükleri omuzlayarak hayatımızın her anında varlığıyla bizlere güç veren babalardır.
Evlatlarına güzel bir gelecek sunmak için ömürlerini feda ederken onların mutluluğunu kendi mutluluğu sayan babalar, ailenin temel direği olduğu kadar kültürel değerlerimizin devamlılığının da güvencesidir. Kuşkusuz mutlu ve başarılı bireyler yetiştirmek ve sağlıklı bir toplum inşa etmek için öncelikle bilinçli ve duyarlı babalar var etmeliyiz."
Sarıkurt'tan, Şahin'e ziyaret
Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin'i makamında ziyaret etti.
NKÜ'den yapılan yazılı açıklamada, Şahin'in üniversite çalışmaları hakkında Sarıkurt'ta bilgiler verdiği belirtildi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Şahin, "Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi olarak şehir-üniversite işbirliğini önemsemekte ve çalışmalarımızı bu doğrultuda sürdürmekteyiz. Üniversitemiz ve Tekirdağ için elimizden geleni yapacağız." ifadelerini kullandı.
Haber Yayın Tarihi : 15.06.2019 12:06 Kaynak: AA
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