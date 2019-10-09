Son Dakika Haberleri: - Nobel Fizik Ödülü sahiplerini buldu
Son Dakika Güncel - Nobel Fizik Ödülü sahiplerini buldu

- Nobel Fizik Ödülü sahiplerini buldu

25 dakika önce

- Nobel Fizik Ödülü sahiplerini bulduSTOCKHOLM - Bu yılki Nobel Fizik Ödülü'nü 3 bilim insanı James Peebles, Michel Mayor ve Didier Queloz kazandı.

- Nobel Fizik Ödülü sahiplerini buldu

STOCKHOLM - Bu yılki Nobel Fizik Ödülü'nü 3 bilim insanı James Peebles, Michel Mayor ve Didier Queloz kazandı.

Nobel Fizik Ödülü sahibini buldu. 2019 Nobel Fizik Ödülü, evrenin yapısı ve gelişiminin anlaşılmasına katkılarından dolayı James Peebles, Michel Mayor ve Didier Queloz'a verildi. Michel Mayor ve Didier Queloz güneş sistemi dışındaki güneş gibi yörüngeye sahip bir gezegenin keşfinden dolayı laik görülürken, James Peebles Fiziksel kozmoloji alanındaki teorik keşifleri için ödül aldı. Michel Mayor ve Didier Queloz'in astronomi alanında başlattığı devrimle Samanyolunda 4 binden fazla ötegezegenin keşfedildiği belirtildi.

- Nobel Fizik Ödülü sahiplerini buldu

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 01:39 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Milli Ordu askerleri, olası harekat için Türkiye'ye doğru yola çıktı
19 yaşındaki Tuğba'ya işkence yapan babası gözaltına alındı Prof. Dr. Ortaylı: İstanbul, Türkiye'nin ekonomik başkentidir ama bunun değişmesi lazım Abdülkadir Parmak'tan Barış Pınarı Harekatı'na destek!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.10.2019 02:04:58. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: - Nobel Fizik Ödülü sahiplerini buldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]