Noem'in Görevden Alınması Talep Ediliyor

08.01.2026 10:24
ABD'de ICE'ın bir kadını öldürmesinin ardından Robin Kelly, Bakan Noem'in azli için dilekçe sunacak.

ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Robin Kelly, ABD vatandaşı bir kadının Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) birimlerince silahla vurularak öldürülmesinin ardından İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem'in görevden azli için dilekçe sunacağını bildirdi.

Kelly, Minnesota eyaletinin Minneapolis kentinde 37 yaşındaki Renee Nicole Macklin Good'un dün ICE tarafından vurularak öldürülmesinin ardından yazılı açıklama yaptı.

Noem'i "beceriksiz lider" ve "demokrasi için utanç kaynağı" olarak nitelendiren Kelly, bakanın görevden alınmasını sağlamak için atacağı adımları açıkladı.

Kelly, "Kongre'nin engellenmesi", "kamu güveninin ihlali" ve "şahsi çıkarlarının korunması" maddelerini gerekçe göstereceğini ve Noem'in görevden azli için dilekçe sunacağını belirtti.

ICE'ın bağlı olduğu İç Güvenlik Bakanlığının başındaki Noem'in, eylemleriyle ABD anayasasını ihlal ettiğini ve birçok aileyi ayırdığını kaydeden Kelly, "Şimdi de onun serseri ICE ajanları Minneapolis'te yıkımı devam ettirerek Renee Nicole Good'u öldürdü." ifadesini kullandı.

Olay

ABD'nin Minnesota eyaletindeki Minneapolis kentinde, dün Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) polisleri, göçmenlere yönelik operasyonları sırasında ABD vatandaşı bir kadını aracında silahla vurarak öldürmüştü.

İç Güvenlik Bakanı Noem, ilk açıklamasında, bir kadının ICE memurlarını "ezmeye çalıştığını ve aracıyla onlara çarptığını" öne sürmüş, "Bizim bir memurumuz hızlı ve savunmacı bir şekilde hareket ederek, kendisini ve çevresindekileri korumak için ateş etti." ifadesini kullanmıştı.

ICE polislerinin operasyonlarını cep telefonları ile kayıt altına almaya çalışan civardaki vatandaşların çektiği, sosyal medyada paylaşılan bir videoda ise söz konusu sürücü kadının yolun ortasında, aracının içinde olayları izlerken bir polis tarafından zorla aracın kapısının açılmaya çalışıldığı görülmüştü.

Bunun üzerine direksiyonu kırarak kaçmaya çalışan sürücü kadına, aracın önüne yaklaşan diğer bir ICE polisinin silahını çekerek yakın mesafeden 3 el ateş ettiği dikkati çekmişti.

Kaynak: AA

