Noem, Minneapolis'teki Protestoları Eleştirdi

19.01.2026 13:17
Kristi Noem, ICE polisinin kadın vurulmasının ardından Minneapolis'teki protestoları kınadı.

ABD İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, Minnesota eyaletine bağlı Minneapolis kentinde Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Bürosu (ICE) polisinin bir kadını vurmasının ardından artan gösterilerden etkilenenlerle ilgili, eyalet ve kent yetkililerini "barışçıl protesto alanı oluşturamamakla" itham etti.

Noem, CBS News'in "Face the Nation" programında Minnesota eyaletinde devam eden gösterilere ilişkin açıklamada bulundu.

Bir ICE polisinin 7 Ocak'ta Minnesota eyaletinde bir kadını vurarak öldürmesinin ardından bölgede devam eden protestolarda günlük yaşamı olumsuz etkilenen kişiler olduğuna değinen Noem, "Şunu hatırlamamız gerekiyor ki, Belediye Başkanı ve Vali bu tür şiddetin Minneapolis genelinde devam etmesine izin verdikleri için şehir genelinde ve eyalet genelinde etkilenen başka masum insanlar da var." dedi.

Noem, Minnesota Valisi Tim Walz ile Minneapolis Belediye Başkanı Jacob Frey'i "barışçıl protesto alanı oluşturamamakla" suçlayarak, yasaları uygulamadıklarını savundu.

16 Ocak günü gösteriler esnasında kimyasal maddelerin kullanılmaması yönünde federal emir çıkarıldığı hatırlatıldığında Noem, "Bu federal emir biraz saçmaydı çünkü federal yargıç gelip zaten yapmadığımız şeyi yapamayacağımızı söyledi. Bu kimyasal maddeleri sadece şiddet olayları yaşandığında ve şiddet devam ettiğinde kullanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Olay

ABD'nin Minnesota eyaletindeki Minneapolis kentinde, 7 Ocak'ta ICE polisleri, göçmenlere yönelik operasyonları sırasında ABD vatandaşı bir kadını aracında silahla öldürmüştü.

İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, söz konusu kişinin ICE memurlarını "ezmeye çalıştığını ve aracıyla onlara çarptığını" öne sürmüştü.

ICE polislerinin operasyonlarını cep telefonlarıyla kayıt altına almaya çalışan civardaki vatandaşların çektiği, sosyal medyada paylaşılan bir videoda ise kadın sürücünün yolun ortasında, aracının içinde olayları izlerken bir polis tarafından zorla aracın kapısının açılmaya çalışıldığı görülmüştü.

Bunun üzerine direksiyonu kırarak kaçmaya çalışan kadın sürücüye, aracın önüne yaklaşan diğer bir ICE polisinin silahını çekerek yakın mesafeden 3 el ateş ettiği dikkati çekmişti.

Kaynak: AA

