Norveç: Egemenliğe Saygı Gösterilmeli

05.01.2026 14:34
Norveç Dışişleri Bakanı Eide, Trump'ın Grönland açıklamalarına yanıt vererek egemenliğe vurgu yaptı.

OSLO, 5 Ocak (Xinhua) -- Norveç Dışişleri Bakanı Espen Barth Eide, ABD Başkanı Donald Trump'ın Grönland'a ihtiyaçları olduğunu yeniden dile getirmesi üzerine ülkelerin egemenliğine saygı gösterilmesi gerektiğini söyledi.

Eide pazar günü Norveç'in devlete ait NRK televizyonuna yaptığı açıklamada, "Trump'ın konuyu tekrar gündeme getirmesi, temel ilkeleri savunmanın ne kadar önemli olduğunu bir kez daha hatırlattı. Ülkelerin egemenliğine saygı gösterilmeli" dedi.

Diğer Avrupa ülkeleri gibi Norveç'in de Danimarka'yla dayanışma içinde olduğunu belirten Eide, Danimarka Krallığı sınırları içinde yapılacak değişikliklere başkalarının değil, Danimarka ve Grönland halkının karar vermesi gerektiğini vurguladı.

Eide, ABD'nin Venezuela'ya müdahalesi ile Danimarka veya Grönland'a müdahalesi arasındaki tarihsel bağlam farkına dikkat çekerek, bunlar arasında doğrudan bir bağlantı olmadığını ifade etti.

Pazar günü ABD merkezli "The Atlantic" dergisine telefonda verdiği röportajda ABD'nin Grönland'a "kesinlikle" ihtiyacı olduğunu söyleyen Trump, ABD'nin Venezuela'ya müdahalesi hakkında da konuşmuştu. Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen ise Trump'ın ifadelerinin ardından yaptığı açıklamada ABD'nin hiçbir şekilde Grönland'ı ilhak etme hakkı olmadığını belirterek, Washington'a yakın müttefiki olan Danimarka'ya ve Grönland halkına yönelik tehditlerine son verme çağrısı yapmıştı.

ABD Başkanı Trump'ın geçtiğimiz ay Louisiana Valisi Jeff Landry'yi ABD'nin Grönland Özel Temsilcisi olarak ataması, Washington ile Danimarka Krallığı arasındaki diplomatik gerilimi yeniden alevlendirdi.

2025 yılının ocak ayında göreve geldiğinden bu yana Grönland'ın kontrolünü ele geçirme isteğini sık sık dile getiren Trump, bu hedefe ulaşmada "askeri veya ekonomik olarak zor kullanmaktan" da kaçınmayacaklarını söylemişti.

Kaynak: Xinhua

