Norveç'li Eski Başbakan'a Yolsuzluk Soruşturması - Son Dakika
Norveç'li Eski Başbakan'a Yolsuzluk Soruşturması

09.02.2026 20:19
Epstein belgeleri sonrası eski Başbakan Jagland'ın dokunulmazlığı kaldırılması için başvuru yapıldı.

ABD'de reşit olmayan kız çocuklarına yönelik fuhuş ağı kurduğu iddiasıyla yargılandığı sırada hapishanede ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein'a ilişkin yeni belgelerin kamuoyuyla paylaşılması sonrası hakkında yolsuzluk soruşturması açılan Norveç'in eski Başbakanı Thorbjorn Jagland'ın dokunulmazlığının kaldırılması için Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesine başvuru yapıldı.

Norveç Dışişleri Bakanlığı İletişim Danışmanı Ane Jorem, konuya ilişkin Norveç'te yayın yapan NRK televizyonuna açıklama yaptı.

Jorem, Epstein belgelerinde adı geçmesi sonrası hakkında yolsuzluk soruşturması yürütülen eski Başbakan ve Avrupa Konseyinin eski Genel Sekreteri Jagland'ın dokunulmazlığının kaldırılması için Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesine başvuru yaptığını bildirdi.

Hakkında soruşturma yürütülen Jagland, bir dönem Avrupa Konseyi Genel Sekreterliği yaptığı için dokunulmazlığa sahip.

Jagland'ın dokunulmazlığının kaldırılması kararının, 11 Şubat'ta Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesinde ele alınması bekleniyor.

Epstein'da adı geçen Norveçli diplomatlara soruşturma açıldı

Öte yandan Norveç'teki ekonomik suçlarla mücadele kurumu Okokrim, Epstein belgelerinde adı geçen diğer diplomatlara yönelik soruşturma açıldığını doğruladı.

Okokrim'den yapılan yazılı açıklamada, geçen hafta Norveç'in eski Amman Büyükelçisi Mona Juul ve eşi eski diplomat Terje Rod-Larsen hakkında da soruşturma açıldığı belirtildi.

Açıklamada, Juul'un "ağır yolsuzluk", Rod-Larsen'in ise "yolsuzluğa iştirak etmekle" suçlandığı ifade edildi.

Mahkeme kararı üzerine başkent Oslo'da bir dairede ve ayrıca bir tanığın evinde arama yapıldığı aktarılan açıklamada, konuya ilişkin kapsamlı soruşturmanın sürdürüldüğü kaydedildi.

Norveç hükümetinden yapılan açıklamada, Norveç Finansal Denetim Temyiz Kurulu Başkanı Kare Idar Moljord'un istifa ettiği bildirildi.

Açıklamada, Moljord'un, kurumun toplumsal misyonuna ve itibarına zarar gelmemesi için görevinden ayrıldığı belirtildi.

Norveç basınındaki haberlerde, Epstein belgelerinde adı geçen Moljord'un, Rod-Larsen'in 2018'de bir evi, "karşılığının yarı fiyatına" satın almasında rol oynadığı ifade ediliyor.

Haberlerde, ev sahibinin bu anlaşmayı yapması için "tehdit edildiği" iddialarına da yer veriliyor.

Jeffrey Epstein olayı

18 yaş altındaki onlarca kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmak ve fuhuş ağı oluşturmak suçlamasıyla yargılanan Epstein, tutuklu olduğu New York Manhattan Metropolitan Merkez Hapishanesi'ndeki hücresinde 10 Ağustos 2019'da ölü bulunmuştu.

Açıklanan Epstein dava dosyalarında Prens Andrew, ABD Başkanı Donald Trump, eski ABD Başkanı Bill Clinton, eski İsrail Başbakanı Ehud Barak, eski ABD Başkan Yardımcısı Al Gore, aktör Kevin Spacey, şarkıcı Michael Jackson, illüzyonist David Copperfield, avukat Alan Dershowitz ve eski New Mexico Valisi Bill Richardson gibi ünlü isimler yer almıştı.

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) da ABD Adalet Bakanlığı ile yaptığı inceleme sonucunda, ünlü isimlerden oluşan "müşteri listesi"nin tutulduğuna dair herhangi bir kanıta ulaşılamadığını, aralarında hükümet yetkilileri, ünlüler ve iş insanlarının da bulunduğu kişilerin suçuna ortak olduğu gerekçesiyle örtbas amacıyla öldürüldüğü öne sürülen Epstein'in ise aslında hücresinde intihar ettiği neticesine varıldığını açıklamıştı.

Kaynak: AA

Thorbjorn Jagland, Jeffrey Epstein, Avrupa Konseyi, Ekonomi, Norveç, Güncel, Son Dakika

