Norveç'te Kraliyet Ailesi Şokta

Norveç'te polis, Veliaht Prenses Mette-Marit'in oğlu Marius Borg Hoiby'i saldırı, tehdit ve uzaklaştırma kararını ihlal şüphesiyle gözaltına aldı.

Norveç'in gelecekteki kraliçesi Mette-Marit'in 29 yaşındaki oğlu Marius Borg Hoiby, dört kadına tecavüz suçlamasıyla yargılanacağı davanın başlamasına günler kala polis tarafından gözaltına alındı. Polis tarafından yapılan açıklamada, "Oslo polisi, Marius Borg Hoiby'nin pazar akşamı gözaltına alındığını teyit edebilir. Kendisinin yaralamaya neden olma, bıçakla tehdit ve uzaklaştırma kararını ihlal suçlarını işlediğinden şüphelenilmektedir" denildi.

Açıklamada, ayrıca Veliaht Prensesin Norveç tahtının varisi olan eşi Veliaht Prens Haakon ile evliliğinden önceki ilişkisinden olan Hoiby'nin "yeniden suç işleme riski" gerekçesiyle dört hafta süreyle tutuklu yargılanmasının talep edildiği belirtildi.

Yarın 38 suçtan yargılanmasına başlanacak

29 yaşındaki Hoiby, yarın Oslo Bölge Mahkemesi'nde aralarında dört kadına tecavüz, şiddet uygulama ve eski kız arkadaşlarına saldırının da bulunduğu 38 suçlama ile yargılanmaya başlanacak. Hoiby, daha önce kendisine yöneltilen bazı küçük suçlamaları kabul etmiş, ancak ciddi suçlamaları reddetmişti. Eski kız arkadaşlarının kendisinden davacı oldukları Hoiby aleyhinde uzaklaştırma emirleri bulunuyor. Norveç Kraliyet ailesini sarsan ve medyanın yoğun ilgi gösterdiği davanın 19 Mart tarihine kadar sürmesi öngörülüyor. Davada Hoiby, suçlu bulunması halinde 16 yıla kadar hapis cezası ile karşı karşıya kalabilecek.

Hoiby'nin adı Epstein belgelerinde yer alıyor

Hoiby'nin polis tarafından gözaltına alınması, Veliaht Prenses Mette-Marit'in isminin ABD Adalet Bakanlığı tarafından son yayınlanan Epstein belgelerinde isminin geçmesinin oluşturduğu şok dalgasının hemen ardından geldi. Dosyalarda Mette-Marit'in cinsel istismar suçlusu Jeffrey Epstein ile iletişimi ve Epstein'den bahsederken "çok çekici", "yumuşak kalpli" ve "çok tatlı biri" diye söz ettiğinin ortaya çıkması, Norveç'te derin bir şaşkınlığa yol açmıştı. Veliaht Prenses Mette-Marit cumartesi günü yaptığı açıklamada, "Epstein ile herhangi bir temasım olmuş olmasından derin pişmanlık duyuyorum. Bu, son derece utanç verici" demişti.

2013'te Epstein'in şehir dışında olduğu bir dönemde Epstein'in Florida'daki evinde dört gün kaldığı da ortaya çıkan Veliaht Prenses Mette-Marit, açıklamasında Epstein mağdurları için derin bir sempati duyduğunu ve onlarla dayanışma içinde olduğunu söylemişti.

Norveç Sarayı'ndan yapılan açıklamada ise Mette-Marit'in 2014'te Epstein ile olan yazılı iletişimini sonlandırdığı belirtilmişti. - OSLO