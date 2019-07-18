Son Dakika Haberleri: Nostaljik tramvayın enerji kablosu koptu
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Nostaljik tramvayın enerji kablosu koptu

1 saat önce

Beyoğlu İstiklal Caddesi'ndeki nostaljik tramvay seferleri, elektrik kablosunun kopması sonucu durdu.

Nostaljik tramvayın enerji kablosu koptu, System.String[]
Beyoğlu İstiklal Caddesi'ndeki nostaljik tramvay seferleri, elektrik kablosunun kopması sonucu durdu.
Alınan bilgiye göre, katener adı verilen elektrik kablosunun koptuğunu fark eden görevliler, itfaiye ekiplerine haber verdi.
Ayrıca tramvay hattına verilen elektrik kesildi, olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kopan kablonun yola düşen kısmını kaldırdı.
Hatta seferler dururken, vatandaşların tramvay aracına tutunarak fotoğraf çektirmeye devam ettiği gözlendi.
Ekipler, kopan kabloyu tamir etmek için çalışma başlattı.
İstiklal Caddesi, İtfaiye, Beyoğlu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 08:15 Kaynak: AA
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