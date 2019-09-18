NTB'den öğrencilere giysi yardımı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin (TOBB) desteğiyle sağlanan okul kıyafetleri, Nizip Ticaret Borsası (NTB) tarafından düzenlenen törenle ihtiyaç sahibi 800 öğrenciye ulaştırıldı.

NTB Başkanı İbrahim Sarı, borsa binasında düzenlenen törende, her zaman eğitim ve öğretim faaliyetlerine destek vermeye hazır olduklarını söyledi.

Yardımların ilçe genelinde bulunan 23 ilkokulda öğrenim gören 800 öğrenciye ulaştırıldığını ifade eden Başkan Sarı, şunları kaydetti.

"Öğrencilerimizi biraz olsun mutlu edebilmek, yüzlerinde tebessüm oluşmasını sağlamak için buradayız. NTB olarak sürekli eğitimi destekleyici faaliyetler içinde yer aldık. Bugün de her zaman yaptığımız gibi ihtiyaç sahibi yavrularımızın ihtiyaçlarını elimizden geldiği kadar karşılamaya çalışıyor ve her yıl bu yardımlara devam ediyoruz. Bu konuda bize destek veren İlçe Kaymakamımız Kemal Şahin, Milli Eğitim Müdürü Cengiz Gündeş ve tüm öğretmenlerimize teşekkür ediyorum."

Yapılan konuşmaların ardından törene katılan protokol üyeleri tarafından öğrencilere verilmek üzere hazırlanan yardım çekleri okul müdürlerine takdim edildi.

Törene, Nizip Kaymakamı Kemal Şahin, Nizip Belediye Başkanı Mehmet Sarı, Nizip Milli Eğitim Müdürü Cengiz Gündeş, Nizip Ticaret Borsası Yönetim Kurulu ve Meclis üyeleri katıldı.