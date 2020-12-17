NTO Başkanı Arslan; "Açıklanan tedbirler sanayi ve ticaret işletmelerini kapsamıyor" - Son Dakika

Aydın Nazilli Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Arslan, Cumhurbaşkanlığı tarafından geçtiğimiz pazartesi günü korona virüs tedbirleri kapsamında açıklanan son tedbirlerle ilgili desteklerin ticaret odalarına göre değil daha ziyade esnaf odasına kayıtlı işyerlerine yönelik olarak düzenlendiğini belirtti. Başkan Arslan; "Açıklanan tedbirler, sanayi ve ticaret işletmelerinin beklentilerini karşılamamaktadır" dedi.

Yaklaşık dört bin üyesi ile bölgenin ekonomisini elinde tutan en büyük sivil toplum kuruluşu durumundaki Nazilli Ticaret Odası Yönetimi, korona virüs tedbirleri kapsamında açıklanan tedbirlerin sanayi ve ticaret işletmelerinin beklentilerini karşılamadığını belirtti.

Özel bir televizyon kanalında bir programa konuk olarak katılan Nazilli Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Arslan, konuşmasında "Cumhurbaşkanlığı tarafından korona virüs tedbirleri kapsamında Pazartesi günü açıklanan son tedbirler; özellikle basit usul deftere tabi işyerleri ile küçük ölçekli işletmelere yöneliktir. Kira desteği kapsamında açıklanan tutarların piyasadaki işyeri kiraları ile karşılaştırıldığında çok düşük kaldığı, birçok işletmenin bu yardımdan faydalanamayacağı görülmektedir.Kira desteği ile ilgili olarak; işletmelerin ödediği aylık kira tutarının yüzde 50'sinin karşılanması istenmektedir. Pandemi süresi içinde kiranın en az yarısının destek kapsamına alınması halinde işletmeler için önemli bir kaynak oluşturulmuş olacaktır. Esnafa üç ay boyunca verileceği açıklanan hibe şeklinde aylık bin TL doğrudan destek ödemesinden yine birçok işletmenin faydalanamayacağı görülmektedir. Sadece taksi, dolmuş, servis işletmecisi, pazarcı, terzi, oto tamircisi, lokantacı gibi belirlenen işyerlerine verilecek bu destekten diğer işletmeler ve meslekler yararlanamayacaktır. İşyeri kiralama hizmetindeki yüzde 18 KDV oranının Haziran 2021 dönemine kadar yüzde 10 uygulanacağı, ayrıca yüzde 20 olan işyeri kiraları stopaj oranının yıl sonuna kadar yüzde 10 uygulamasının 1 Haziran tarihine uzatılması Ticaret Odası olarak beklediğimiz, talep etiğimiz konulardı" dedi.

Başkan Arslan, Ticaret Odası olarak "istiyoruz" başlığı ile gerçekleşmesini bekledikleri konulardan da söz ederek; "Küçük ve orta ölçekli işletmelerimiz için "0" faizli KOSGEB kredisi, 2020 yılında pandemi nedeniyle tahsis edilen ancak ödeme vadeleri gelen kredi taksitlerinin 2021 yılı ikinci altı aylık döneme ertelenmesi, pandemi tedbirleri kapsamında kapanan veya asgari kapasite ile çalışan işletmeler için işyeri kira desteği, yasal yükümlülüklerini zamanında yerine getiren işletmelerin teşvik edilmesi, üretim ve imalat yapan, istihdam yaratmaya devam eden fabrika ve işletmeler için elektrik ve enerji giderleri desteği, KOBİ'lere yönelik açıklanan kredilerin tahsisinde ticaret odalarına söz hakkı, Ticaret Odasına kayıtlı küçük ölçekli işletmeler için (esnaf kefalet kredisi türünde) sürekli olarak tahsis edilecek düşük faizli kredi imkanı ile ekonomideki sıkıntılara rağmen yatırım yapmak isteyen girişimcilere TOKİ aracılığı ve uygun maliyetler ile sanayi/ticaret alanı tahsis edilmesidir" dedi.

Son olarak yeni açıklanan desteklerin daha ziyade esnaf odasına kayıtlı işyerlerine yönelik olarak düzenlendiğinin görüldüğünü ifade eden Başkan Arslan; "Esnafa verilen destek doğru ve olumlu bir adım olmakla birlikte ciro kaybı yaşayan veya kapanmak zorunda kalan işletmelerimize de acilen destek verilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Bu anlamda ticaret odası üyelerinin de destek kapsamına alınması gerekmektedir. Ekonomi ve sağlık yönünden çok zor şartları yaşadığımız bu dönemde ülkemiz için hayati önemi bulunan KOBİ'lerin küçük/büyük ayrımı olmadan desteklenmesi ülkemizin geleceği açısından önem taşımaktadır" dedi. - AYDIN