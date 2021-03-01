Nükhet Duru, yıllar sonra Erol Simavi ile ilişkisinden bahsetti: Benim büyük aşkımdı, ona içkiyi bile bıraktırdım - Son Dakika

Nükhet Duru, yıllar sonra Erol Simavi ile ilişkisinden bahsetti: Benim büyük aşkımdı, ona içkiyi bile bıraktırdım

01.03.2021 07:47

Katıldığı YouTube kanalında Hürriyet gazetesinin eski sahibi Erol Simavi ile yaşadığı ilişki hakkında konuşan Nükhet Duru, "Kör kütük aşık olmuştuk ona içkiyi bıraktırmıştım" ifadelerini kullandı.

Türk müziğinin sevilen isimlerinden Nükhet Duru, Armağan Çağlayan'ın YouTube kanalında yayınlanan programına konuk oldu. İlk büyük aşkı olan Erol Simavi'den yıllar sonra bahseden Duru, o döneme damgasını vuran ilişkisi hakkında samimi açıklamalar yaptı.

"BENİ AŞIK ETMEK İÇİN ZEKA OYUNLARI OYNAMIŞTI"

İlişkisinin hatırlatılması üzerine konuşan Nükhet Duru, yıllar önce yaşadığı büyük aşk için şunları söyledi: "Basında onların arasında bir centilmenlik anlaşması olduğu için bu aşk hiçbir zaman yazılmamıştı. Ama ben kör kütük aşık olmuştum. 21-22 yaşlarımdaydım. Beni aşık etmek için büyük zeka oyunları oynamıştı. Üstelik ben yanaşmadım. Aylarca peşimden geldi. Kırmızı sevdiğimi bilirdi, kırmızı jelatin içinde yakut yüzük gönderirdi. 'Bisküvi geldi' diye sevinirdim. Açınca 'Siz beni ne zannediyorsunuz?' derdim. Bana hediye vermek için canı çıkardı. Zaman içinde onun insanlara olan yardım zevkini, herkese insan ayırmadan sevdiğini görünce ben onu kanatlarım altına aldım aslında."

Nükhet Duru, yıllar sonra Erol Simavi ile ilişkisinden bahsetti: Benim büyük aşkımdı, ona içkiyi bile bıraktırdım
Erol Simavi

"ONA İÇKİYİ BIRAKTIRIP KİLO VERDİRMİŞTİM"

"Çok içki içiyordu ve çok utangaç bir insandı. Ben ona içkiyi bıraktırdım. Kilo verdirdim. Sözümü dinlemezsen giderim dediğimde tüm içkileri attırırdı. Onu çok sevdiğim için çok hoş tutmuştum. Kimseye bunu anlatamadım, gizlemek zorundaydım. Hiç kimse kimsenin sırrını ortaya koymazdı ama müzik sektörü biliyordu. O benim ilk büyük aşkım. "

Nükhet Duru, yıllar sonra Erol Simavi ile ilişkisinden bahsetti: Benim büyük aşkımdı, ona içkiyi bile bıraktırdım

"HINCAL ULUÇ BENİ BİR GEYŞA GİZİ YAZMIŞTI"

"Aşkımızı Hıncal Uluç yazmış ama yazmaması gerekirdi. Hıncal Uluç o dönem ilişkimizi yazarken beni bir geyşa gibi yazdı ama ben evlenmiş boşanmış çocuğu olan biriydi. Daha yumuşak bir dille yazabilirdi. Hıncal Uluç gelgitli bir insan olduğundan bizim ilişkimizi yazarken çok kırıcı bir dil kullandı. Erol Simavi yaşasaydı bunun bir cevabını verirdi. Hıncal Uluç'u Erol Simavi ile tanıştırdım ve sonrasında bambaşka biri haline geldi. "

Nükhet Duru, yıllar sonra Erol Simavi ile ilişkisinden bahsetti: Benim büyük aşkımdı, ona içkiyi bile bıraktırdım
Nükhet Duru, yıllar sonra Erol Simavi ile ilişkisinden bahsetti: Benim büyük aşkımdı, ona içkiyi bile bıraktırdım

Armağan Çağlayan, Hıncal Uluç, Nükhet Duru, Erol Simavi, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Nükhet Duru, yıllar sonra Erol Simavi ile ilişkisinden bahsetti: Benim büyük aşkımdı, ona içkiyi bile bıraktırdım - Son Dakika Magazin


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