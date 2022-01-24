Üye Girişi
NUN Okulları öğrencileri, tasarladıkları ürünlerle 628 çocuğa kışlık kıyafet yardımı yaptı - Son Dakika

NUN Okulları öğrencileri, tasarladıkları ürünlerle 628 çocuğa kışlık kıyafet yardımı yaptı

24.01.2022 11:33
NUN Okulları öğrencileri, tasarladıkları ürünlerle 628 çocuğa kışlık kıyafet yardımı yaptı

NUN Okulları öğrencileri, "Kışı Isıtan Çocuklar" adlı sosyal sorumluluk projesi kapsamında tasarladıkları ürünleri satarak elde ettikleri gelirle 628 çocuğa kışlık kıyafet yardımı yaptı.

NUN Okulları öğrencileri, "Kışı Isıtan Çocuklar" adlı sosyal sorumluluk projesi kapsamında tasarladıkları ürünleri satarak elde ettikleri gelirle 628 çocuğa kışlık kıyafet yardımı yaptı.

NUN Okulları'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, 2015 yılında öğrenciler tarafından başlatılan sosyal sorumluluk projesi bu sene de ihtiyaç sahibi çocukların yardımına koştu.

İlkokul, ortaokul ve lise seviyesinden NUN Okulları öğrencilerinin "NUN'da Tabiat Coşkusu" temalı çizimlerinin yer aldığı ürünler tasarlandı.

Öğrenciler tarafından çizimleri yapılan ürünlerin satışından elde edilen gelir vasıtasıyla Beykoz'da 23 mahalle ve Şanlıurfa'da 5 okuldan ihtiyaç sahibi toplam 628 çocuğa kışlık mont ve kıyafet yardımı yapıldı. Projenin tüm aşamalarını NUN Okulları öğrencileri bizzat üstlendi.

NUN Okulları Kurucu Temsilcisi Fatih Nida Üye, şunları kaydetti:

"NUN Okulları olarak kurulduğumuz ilk günden bu yana en önemli misyonumuz öğrencilerimizin akademik başarılarıyla beraber duyarlı ve iyi birer insan olarak yetişmesi oldu. Onların insana ve tabiata faydalı olma ilkesini benimsemeleri ve unutmamaları için çalışıyor ve destekliyoruz. Ülkemizdeki dezavantajlı konumdaki çocuklarımızın desteklenmesini hepimiz için milli bir görev olarak görüyor ve öğrencilerimizi de bu bilinçle yetiştiriyoruz."

YORUMLAR
500

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel NUN Okulları öğrencileri, tasarladıkları ürünlerle 628 çocuğa kışlık kıyafet yardımı yaptı - Son Dakika


GS TV spikerleri Galatasaray'ın yediği ikinci gol sonrası adeta çıldırdı GS TV spikerleri Galatasaray'ın yediği ikinci gol sonrası adeta çıldırdı         
11:31
Savaş ihtimali yükseliyor! ABD, Ukrayna'daki diplomatlara ülkeden çıkma talimatı verdi Savaş ihtimali yükseliyor! ABD, Ukrayna'daki diplomatlara ülkeden çıkma talimatı verdi         
11:29
Ekrem İmamoğlu İstanbulluları uyardı: Ani, baskın kar yağışları görülebilir Ekrem İmamoğlu İstanbulluları uyardı: Ani, baskın kar yağışları görülebilir         
11:26
Fatma Girik'in cenaze programı belli oldu! İşte ölümünün ardından söylenenler Fatma Girik'in cenaze programı belli oldu! İşte ölümünün ardından söylenenler         
11:19
Bu etin kilosu 16 bin TL! Yurt dışından müşteriler geliyor Bu etin kilosu 16 bin TL! Yurt dışından müşteriler geliyor         
10:28
Megakent için alarm verildi! İstanbul yıllardır görmediği kar yağışını bugün görecek Megakent için alarm verildi! İstanbul yıllardır görmediği kar yağışını bugün görecek         
10:04
Bülent Serttaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile anısından bahsetti: 'Beni en zayıf noktamdan yakaladın' dedi Bülent Serttaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile anısından bahsetti: 'Beni en zayıf noktamdan yakaladın' dedi         
09:19
KDV indiriminde sona gelindi: Peynir, süt, et, bebek maması, hijyenik ped gibi ürünlerde kalkıyor KDV indiriminde sona gelindi: Peynir, süt, et, bebek maması, hijyenik ped gibi ürünlerde kalkıyor         
08:55
Ankara'da aracı kaydı, kaza yaptı! Tamer Karadağlı çarptığı arabanın sahibini arıyor Ankara'da aracı kaydı, kaza yaptı! Tamer Karadağlı çarptığı arabanın sahibini arıyor         
07:52
İntihar ettiği denilen Esmanur'u annesinin öldürdüğü ortaya çıktı İntihar ettiği denilen Esmanur'u annesinin öldürdüğü ortaya çıktı         
20:49
Konya'da Antalya kara yolu hariç tüm yollar trafiğe açıldı Konya'da Antalya kara yolu hariç tüm yollar trafiğe açıldı         
16:56
Şahan Gökbakar, paylaşımıyla Galatasaray taraftarını kızdırdı Şahan Gökbakar, paylaşımıyla Galatasaray taraftarını kızdırdı         
16:03
"Laiklik elden gidiyor" sözüyle tanınan Süleyman dededen bu kez de zam açıklaması "Laiklik elden gidiyor" sözüyle tanınan Süleyman dededen bu kez de zam açıklaması         
15:50
Emeklilere yapılan zam ankette soruldu! İşte sonuçlar Emeklilere yapılan zam ankette soruldu! İşte sonuçlar         
15:49
Amsterdam'a inen kargo uçağının ön iniş takımlarında bir kişi bulundu Amsterdam'a inen kargo uçağının ön iniş takımlarında bir kişi bulundu         
15:22
Derin Talu ile Hakan Sabancı'nın aşk yaşadığı iddiası sosyal medyada gündem oldu Derin Talu ile Hakan Sabancı'nın aşk yaşadığı iddiası sosyal medyada gündem oldu         
14:46
Bu geceye dikkat! Karadeniz'den gelecek kütleler İstanbul'da kuvvetli kar yağışa neden olacak Bu geceye dikkat! Karadeniz'den gelecek kütleler İstanbul'da kuvvetli kar yağışa neden olacak         
14:45

Son Dakika Haberleri
11:30 GS TV spikerleri Galatasaray'ın yediği ikinci gol sonrası adeta çıldırdı
11:29 24 Ocak, Saat 11,32! Haftaya düşüşle başlayan dolar 13,37'den işlem görüyor
11:29 Savaş ihtimali yükseliyor! ABD, Ukrayna'daki diplomatlara ülkeden çıkma talimatı verdi
11:25 Ekrem İmamoğlu İstanbulluları uyardı: Ani, baskın kar yağışları görülebilir
11:20 Arsa, tarla ve işyeri satışları rekor kırdı! İşte rakamlar
11:18 Fatma Girik'in cenaze programı belli oldu! İşte ölümünün ardından söylenenler
11:14 Omicron'dan daha hızlı yayılıyor! Yeni alt varyant BA.2 pandeminin seyrini nasıl etkileyecek?
11:06 BOTAŞ, doğal gaz kesintisini 3 sektör için sonlandırdı
11:05 Koronavirüse karşı sevindiren haber! Etkili olacak ilaç geliştirildi
11:05 Hastaneden ilk açıklama geldi! İşte Fatma Girik'in ölüm nedeni!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.01.2022 11:40:21. #1.13#
SON DAKİKA: NUN Okulları öğrencileri, tasarladıkları ürünlerle 628 çocuğa kışlık kıyafet yardımı yaptı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement