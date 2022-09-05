Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev, orman yangını bölgesinde incelemelerde bulundu - Son Dakika
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Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev, orman yangını bölgesinde incelemelerde bulundu

05.09.2022 13:00
Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev, orman yangını bölgesinde incelemelerde bulundu

NUR Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, ülkenin kuzeyindeki Kostanay eyaletinde çıkan orman yangınıyla mücadele karargahını ziyaret etti.

NUR Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, ülkenin kuzeyindeki Kostanay eyaletinde çıkan orman yangınıyla mücadele karargahını ziyaret etti.

Tokayev, ilk önce yangın bölgesinde havadan incelemelerde bulundu.

Daha sonra Auliyeköl kasabasında kurulan yangınla mücadele karargahını ziyaret eden Tokayev, burada itfaiye ekipleriyle bir araya geldi.

Tokayev, şu an itibarıyla bölgedeki durumun kontrol altında olduğunu ve yangında zarara uğrayan insanlara devlet tarafından gerekli tüm desteğin sağlanacağını söyledi.

Yangın nedenlerinin belirlenmesinin önemli olduğunun altını çizen Tokayev, orman fonunun eski hale getirileceğini ve gelecekte benzer krizlerin yaşanmaması için önlem çalışmalarının geliştirileceğini bildirdi.

Tokayev, ayrıca yangında en çok etkilenen Amankaragay köyünde incelemelerde bulundu ve bölgedeki tahliye merkezinde bulunan vatandaşları ziyaret etti.

Kostanay eyaletinde acil durum ilan edildi

Kostanay Eyaleti Valiliği de 2 Eylül'den bu yana süren orman yangını nedeniyle bölgede acil durum ilan edildiğini duyurdu.

Güncel bilgilere göre, bölgede yangın nedeniyle 1800 kişi tahliye edildi, 98'i tamamen yanan ev olmak üzere toplamda 108 bina hasar gördü.

Vali Arhimed Muhambetov, yangında evlerini kaybedenler için tazminat ya da yeni ev seçeneklerinin sunulduğunu ve Auliyeköl kasabasında ekim ayının sonuna kadar 91 evin inşasını tamamlamayı planladıklarını kaydetti.

Kazakistan Acil Durumlar Bakanı Yuriy İlyin de orman yangınının olası nedenleri için çeşitli ihtimalleri değerlendirdiklerini ve bunların arasında ateş kullanımında dikkatsizlik ve kasıtlı yakma gibi ihtimaller de olduğunu bildirdi.

Tarım Bakanlığı, Kazakistan'ın tahıl ambarı konumunda bulunan Kostanay eyaletindeki orman yangınında yaklaşık 16 hektar tahıl alanının zarar gördüğünü, bunun eyaletteki toplam (5,3 milyon hektar) tahıl alanının yüzde 0,1'ini oluşturduğunu belirtti.

Çevre Bakanlığı da yangında en çok etkilenen eyaletteki 5 köyden hava örnekleri alındığını belirterek "Söz konusu köylerde azot dioksit, karbon monoksit ve kükürt dioksit artışı kaydedildi." açıklamasını yaptı.

Halihazırda eyalette 8 aktif yangın noktasının 4'ü söndürüldü. Ülke genelinde bölgeye yardım kampanyaları başlatıldı.

Orman yangını

Kazakistan'ın kuzeyindeki ormanlık alanda 2 Eylül'de çıkan yangının çevredeki köylere sıçradığı bildirilmişti. ???????

Kazakistan Cumhurbaşkanı Basın Sözcüsü Ruslan Jeldibay, Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in de katılımıyla söz konusu eyalette 5 Eylül'de yapılması planlanan Kazak aydını Ahmet Baytursunulı'nın doğumunun 150. yıl dönümü kutlama etkinliklerinin ertelendiğini duyurmuştu.

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Kaynak: AA

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