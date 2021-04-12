Nur Sürer: İyi ki oyuncu olmuşum

Sanat hayatında dolu dolu 41 yılı geride bırakan Nur Sürer, Retouch Mag dergisi için objektif karşısına geçti. Kanal D'nin yeni dizisi "Camdaki Kız"da 'Feride' karakterine hayat veren usta oyuncu, röportajında "Setlerde kendimi çok iyi hissediyorum. Bir de iyi bir ekiple, iyi bir hikaye içindeysem kendimi harika hissediyorum" dedi.

'KEŞKE ERKEK OLSAYDIM' DEDİĞİM BİR AN BİLE OLMADI

Mesleğine olan tutkusunu "İyi ki oyuncu olmuşum ve iyi ki senelerimi bu meslekte geçirmişim" sözleriyle dile getiren Nur Sürer, ezber yapabildiği sürece oyunculuğa devam edeceğini söyledi. 'Kadın olmak' hakkında da konuşan oyuncu, "Kadın olduğum için çok mutluyum. Hayatımın hiçbir döneminde 'keşke erkek olsaydım' dediğim bir an bile olmadı. Kadın olmak zor ama eğer mücadeleciyseniz hayatı kendinize kolaylaştırıyorsunuz" dedi.