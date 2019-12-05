Son Dakika Haberleri: Nurdağı Belediye Başkanı Ökkeş Kavak'tan hastalara ziyaret
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Nurdağı Belediye Başkanı Ökkeş Kavak'tan hastalara ziyaret

6 saat önce

Nurdağı Belediye Başkanı Ökkeş Kavak, hastanede tedavi gören hastaları ziyaret etti.

Nurdağı Belediye Başkanı Ökkeş Kavak'tan hastalara ziyaret, System.String[]

Nurdağı Belediye Başkanı Ökkeş Kavak, hastanede tedavi gören hastaları ziyaret etti.

Kavak, Nurdağı Devlet Hastanesi'nde tedavi gören hasta ve yakınlarına acil şifalar diledi, en kısa sürede normal yaşantılarına dönmelerini temenni etti.

Her fırsatta hasta ziyareti gerçekleştirdiğini belirten Kavak, "Vatandaşlarımızın en kısa sürede sağlıklı günlere dönmeleri için onlara moral vermek, yalnız olmadıklarını hissettirmek için yanlarındayız. Bu vesileyle görevlerini yapan hastane personellerimize, doktorlarımıza, hastane yönetimimize de hastalarımıza göstermiş oldukları yakın ilgi ve alakadan dolayı teşekkür ediyorum." dedi.

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Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 05:08 Kaynak: AA
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