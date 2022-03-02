Nurdağı'nda başarılı öğrenciler bisikletle ödüllendirildi - Son Dakika

Gaziantep'in Nurdağı Kaymakamı Sinan Korkmaz, ilçedeki başarılı 2 öğrenciye bisiklet hediye etti.

Kaymakam Korkmaz, makamında kabul ettiği 8. sınıflarda deneme sınavında Gaziantep İl birincisi olan Medine Sönmez ve 7. sınıflarda ilçe birincisi olan Emine Sude Korkmaz'ı tebrik ederek, "Sizler arkadaşlarınıza örnek olacaksınız ailenize ve milletinize faydalı olmanızı bekliyoruz, sonuna kadar sizleri destekliyoruz." dedi.

Korkmaz, öğrencilere başarılarının devamını diledi.

???????Hediye teslim töreninde İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Yıldırım, öğrenciler ve öğretmenleri hazır bulundu.