Nürnberg Oyuncak Fuarında 38 Türk Firma Yer Aldı
1 saat önce
–Dünyanın en çok ziyaretçi çeken oyuncak fuarlarından biri olan Uluslararası Nürnberg oyuncak fuarı 70. kez kapılarını uzman ziyaretçilerine açtı.
–Dünyanın en çok ziyaretçi çeken oyuncak fuarlarından biri olan Uluslararası Nürnberg oyuncak fuarı 70. kez kapılarını uzman ziyaretçilerine açtı.
Fuarda 38 Türk firması yer alıyor. Geleneksel tahta oyuncaklardan, en son elektronik oyuncalara birçok oyuncağın sergilendiği fuarı çok sayıda Türk işadamı ziyaret ederken, Türkiye Cumhuriyeti
Nürnberg Başkonsolos
Yardımcısı Selçuk
Eke de fuara katılan isimler arasında yer aldı. Resmi açılışın ardından Türk firmalarını tek tek ziyaret ederek ilgililerden bilgi alan Eke, oyuncak firmalarının Türk ekonomisine büyük katkı sağladığını ifade etti.
Fuarı sadece işadamları ziyaret edebiliyor ve işadamları fuara katılan firmaların ürünlerini yakından görme fırsatı da yakalayarak iş bağlantıları sağlayabiliyorlar. - N
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Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 05:16 Kaynak: DHA
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