Nursade'nin ev isteği yerine getirildi - Son Dakika
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Nursade'nin ev isteği yerine getirildi

7 saat önce

Elmalı Belediyesi, 5 yaşındaki Nursade Karaca'nın isteğini geri çevirmeyerek çocuğun ailesine ev yaptırdı.

Nursade'nin ev isteği yerine getirildi, System.String[]

Elmalı Belediyesi, 5 yaşındaki Nursade Karaca'nın isteğini geri çevirmeyerek çocuğun ailesine ev yaptırdı.

Belediye Başkanı Halil Öztürk, belediye tarafından yaptırılan evi ziyaret ederek küçük kız ve ailesiyle bir araya geldi.

Öztürk, yaptığı açıklamada, geçen yaz Kızılca Mahallesi'ne yaptığı ziyarette nohut tarlasında ailesiyle birlikte karşılaştıkları Nursade'nin kendisine "Başkanım bizim evimiz yok. Bize ev yapar mısın?" dediğini hatırlattı.

Halka hizmet için çıktıkları yolda halkın isteklerine kulak vererek en doğru ve güzel hizmeti yapmak için çalıştıklarını belirten Öztürk, şunları ifade etti:

"Nursade'nin isteğini not alarak gerekli değerlendirmeyi yaptık. Kızılca Mahallesi'nde yeni ev yapılması için çalışmalara başladık. Küçük kızımız Nursade'nin isteğine duyarsız kalamazdık. Gerekli incelemeleri yaparak verdiğimiz sözümüzü tuttuk. Biraz geç kaldık, ama sonunda Nursade'nin istediği evi yaptık. Bugün burada Nursade'yi ailesiyle birlikte ziyaret ettik. Yeni evlerinde kendisini çok mutlu gördük, ailesiyle birlikte güle güle otursunlar." diye konuştu.

Kızılca, Elmalı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 05:08 Kaynak: AA
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