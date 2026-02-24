Nurullah Genç'in Ramazan etkinlik takvimi Demet Akalın'ın sözlerini akıllara getirdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Nurullah Genç'in Ramazan etkinlik takvimi Demet Akalın'ın sözlerini akıllara getirdi

Nurullah Genç\'in Ramazan etkinlik takvimi Demet Akalın\'ın sözlerini akıllara getirdi
24.02.2026 12:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Nurullah Genç'in Ramazan boyunca her gün farklı şehirde belediyelerin düzenleyeceği programa katılacak olması dikkatlerden kaçmadı. Genç'in takvimini görenler daha önce Ramazan programı bütçelerini eleştiren Demet Akalın'ın sözlerine atıfla bulunarak "Demet Akalın görmesin" şeklinde yorumlar yaptı.

Ramazan ayı kapsamında belediyeler tarafından düzenlenen etkinliklerde sahne alan şair ve yazar Nurullah Genç, program takvimini sosyal medya hesabından paylaştı. Genç'in Ramazan ayı boyunca her gün farklı bir şehirde belediyeler tarafından düzenlenen etkinliğe katılacak olması dikkat çekti.

SOSYAL MEDYADA YORUM YAĞDI

Paylaşımın ardından sosyal medyada çok sayıda yorum yapıldı. Ramazan etkinlikleri için ayrılan bütçelere yönelik daha önce eleştiride bulunan ünlü şarkıcı Demet Akalın'ın sözleri yeniden gündeme geldi.

Nurullah Genç'in Ramazan etkinlik takvimi Demet Akalın'ın sözlerini akıllara getirdi

"DEMET AKALIN GÖRMESİN" YORUMU

Demet Akalın, daha önce Ramazan programlarına ayrılan bütçeleri eleştirerek, "Ramazan'da TV'ye çıkaracağınız hocalara vereceğiniz yüz binlerce TL'yi dağıtın fakir fukaraya" ifadelerini kullanmıştı. Bu sözlere atıfta bulunan bazı sosyal medya kullanıcıları, Nurullah Genç'in yoğun program takvimi için "Demet Akalın görmesin" yorumunda bulundu.

Magazin, Güncel, Yaşam, Dini, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Nurullah Genç'in Ramazan etkinlik takvimi Demet Akalın'ın sözlerini akıllara getirdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Devrim Ulaş Devrim Ulaş:
    en güzel morfin din 0 7 Yanıtla
  • Devrim Ulaş Devrim Ulaş:
    cahilleri en güzel uyutma yolu din 0 6 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
7 polisin tutuklandığı soruşturmadan ilk ifade Hesaptaki para soruldu 7 polisin tutuklandığı soruşturmadan ilk ifade! Hesaptaki para soruldu
Eski eşini eşarpla boğan adamdan skandal savunma Eski eşini eşarpla boğan adamdan skandal savunma
Hollanda’da yeni azınlık hükümeti seçimden 117 gün sonra yemin etti Hollanda'da yeni azınlık hükümeti seçimden 117 gün sonra yemin etti
Kartal Bölge Adliye Mahkemesi’nde savcının hakimi vurduğu olayda yeni görüntüler ortaya çıktı Kartal Bölge Adliye Mahkemesi'nde savcının hakimi vurduğu olayda yeni görüntüler ortaya çıktı
Spalletti’nin kaderi Galatasaray’a bağlı Spalletti'nin kaderi Galatasaray'a bağlı
Beşiktaş’ta korkutan sakatlık Galatasaray derbisini kaçırabilir Beşiktaş'ta korkutan sakatlık! Galatasaray derbisini kaçırabilir

13:42
Fenerbahçe’nin dram dolu maçı dünya basınında
Fenerbahçe'nin dram dolu maçı dünya basınında
13:09
Fatma Zehra Kınık dosyasında beklenmedik gelişme: İsyan eden anne, şikayetinden vazgeçti
Fatma Zehra Kınık dosyasında beklenmedik gelişme: İsyan eden anne, şikayetinden vazgeçti
12:05
İrfan Can Kahveci’den maça damga vuran hareket
İrfan Can Kahveci'den maça damga vuran hareket
11:54
Teşkilatlar mesajı alıp aktardı: Milyonların dört gözle beklediği maaş düzenlemesi için düğmeye basılıyor
Teşkilatlar mesajı alıp aktardı: Milyonların dört gözle beklediği maaş düzenlemesi için düğmeye basılıyor
11:50
Türk futbolunda neler oluyor Nazillispor’da yine çekilme iddiası
Türk futbolunda neler oluyor? Nazillispor'da yine çekilme iddiası
11:25
Bahçeli de akıma kayıtsız kalamadı
Bahçeli de akıma kayıtsız kalamadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.02.2026 13:48:57. #7.11#
SON DAKİKA: Nurullah Genç'in Ramazan etkinlik takvimi Demet Akalın'ın sözlerini akıllara getirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.