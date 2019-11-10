Son Dakika Haberleri: Nusaybin'de bahis operasyonu
Son Dakika Güncel Nusaybin'de bahis operasyonu

Nusaybin'de bahis operasyonu

7 saat önce

Nusaybin'de yasa dışı bahis oynattığı gerekçesiyle 2 kişi gözaltına alındı.

Nusaybin'de bahis operasyonu, System.String[]

Nusaybin'de yasa dışı bahis oynattığı gerekçesiyle 2 kişi gözaltına alındı.

Nusaybin İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "yasa dışı bahis ve kumar olaylarının önlenmesi" amacıyla yürüttüğü çalışmalar kapsamında operasyonlar yaptı.

Operasyonda gözaltına alınan 2 kişi, hakkında yasal işlem yapılırken bahiste kullanıldığı değerlendirilen malzemelere de el konuldu.

Emniyet Müdürlüğü, Nusaybin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.11.2019 09:22 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



ABD askeri üssüne saldıran DEAŞ'lı teröristler öldürüldü
Jandarma ve MİT'ten ortak operasyon: 6 terörist etkisiz hale getirildi Amerika'nın 'çekildiler' dedikleri teröristler, Tel Abyad'da bombalı saldırı düzenledi: 9 ölü, 30 yaralı Gürgen Öz, 4 kardeşin intiharı sonrası video çekerek Nusret Gökçe'de altın et yiyenlere ateş püskürdü: Gerizekalılar

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.11.2019 16:24:55. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Nusaybin'de bahis operasyonu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]