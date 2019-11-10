Nusaybin'de bahis operasyonu
7 saat önce
Nusaybin'de yasa dışı bahis oynattığı gerekçesiyle 2 kişi gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 10.11.2019 09:22 Kaynak: AA
Nusaybin'de yasa dışı bahis oynattığı gerekçesiyle 2 kişi gözaltına alındı.
Nusaybin İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "yasa dışı bahis ve kumar olaylarının önlenmesi" amacıyla yürüttüğü çalışmalar kapsamında operasyonlar yaptı.
Operasyonda gözaltına alınan 2 kişi, hakkında yasal işlem yapılırken bahiste kullanıldığı değerlendirilen malzemelere de el konuldu.
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