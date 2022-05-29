NUSAYBİN'DE KANALİZASYON ÇUKURUNA DÜŞEN YAVRU KÖPEĞİ İTFAİYE KURTARDI - Son Dakika
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NUSAYBİN'DE KANALİZASYON ÇUKURUNA DÜŞEN YAVRU KÖPEĞİ İTFAİYE KURTARDI

29.05.2022 12:16

MARDİN'in Nusaybin ilçesinde düştüğü kanalizasyon çukurunda mahsur kalan yavru köpek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

MARDİN'in Nusaybin ilçesinde düştüğü kanalizasyon çukurunda mahsur kalan yavru köpek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Nusaybin Devlet Hastanesi yakınında bulunan kanalizasyon çukurundan gelen köpek sesini duyanlar, durumu itfaiyeye bildirdi. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri, merdiven yardımıyla indikleri çukurdan yavru köpeği çıkardı. Sağlık durumu iyi olan köpek, hastane bahçesinde bulunan köpeklerin yanına bırakıldı. (DHA)

NUSAYBİN'DE KANALİZASYON ÇUKURUNA DÜŞEN YAVRU KÖPEĞİ İTFAİYE KURTARDI
NUSAYBİN'DE KANALİZASYON ÇUKURUNA DÜŞEN YAVRU KÖPEĞİ İTFAİYE KURTARDI

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Kaynak: DHA

Devlet Hastanesi, İtfaiye, Köpek, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel NUSAYBİN'DE KANALİZASYON ÇUKURUNA DÜŞEN YAVRU KÖPEĞİ İTFAİYE KURTARDI - Son Dakika


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SON DAKİKA: NUSAYBİN'DE KANALİZASYON ÇUKURUNA DÜŞEN YAVRU KÖPEĞİ İTFAİYE KURTARDI - Son Dakika
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