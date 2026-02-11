Nusaybin'de Trafik Kazası: 3 Yaralı

MARDİN'in Nusaybin ile Kızıltepe ilçeleri arasındaki uluslararası İpekyolu üzerinde kontrolden çıkan otomobilin bariyerlere çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Kaza, 03.00 sıralarında Nusaybin ile Kızıltepe arasındaki uluslar arası İpekyolu'nda kırsal Tilkitepe Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 06 DNP 283 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Kazada araçta bulunan ve isimleri henüz öğrenilemeyen 3 kişi yaralanırken, yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber ve Kamera: Ahmet AKKUŞ/MARDİN