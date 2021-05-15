Nusaybin Meslek Yüksekokulunun yapımına başlandı - Son Dakika

Nusaybin Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ömer Özel tarafından anne ve babası adına yapılacak Meslek Yüksekokulu binasında ilk kazma vuruldu.

Mardin Artuklu Üniversitesi tarafından ilçenin Çatalözü Mahallesinde Meslek Yüksekokulunun yapımına başlandı.

Başkan Özel tarafından kestirilen kurbandan sonra teknik personeller gözetiminde Neriman ve Celal Özel Nusaybin Meslek Yüksekokulu binasının temeli için ilk kazma vuruldu.

Nusaybin Meslek Yüksekokulu binasına ilk kazmayı vurmanın heyecanı, gururu ve mutluluğunu yaşadığını dile getiren Özel, okulun hayırlı olmasını diledi.