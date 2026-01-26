Nvidia, CoreWeave'e 2 Milyar Dolar Yatırım Yaptı

ABD'li çip üreticilerinden Nvidia, yapay zeka fabrikalarının kurulumunu hızlandırmak amacıyla CoreWeave'e 2 milyar dolarlık yatırım yaptığını duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamada, Nvidia ile CoreWeave'in uzun süredir devam eden iş birliklerini genişlettikleri belirtildi.

Açıklamada, söz konusu iş birliğiyle CoreWeave'in küresel ölçekte yapay zeka kullanımını geliştirmek amacıyla 2030 yılına kadar 5 gigavattan fazla kapasiteye sahip yapay zeka fabrikalarının kurulumunun hızlandırılmasının hedeflendiği ifade edildi.

Nvidia'nın, hisse başına 87,20 dolar fiyatla CoreWeave'in hisselerine 2 milyar dolar yatırım yaptığı belirtilen açıklamada, yapay zekaya yönelik talebin artmaya devam ettiği, hesaplama gücüne duyulan ihtiyacın hiç olmadığı kadar yüksek olduğu ve bu talebi karşılamaya yardımcı olmak amacıyla Nvidia ve CoreWeave'in altyapı, yazılım ve platform uyumlarını daha da derinleştireceği kaydedildi.

Açıklamada, müşteri talebini karşılamak üzere Nvidia'nın hızlandırılmış hesaplama platform teknolojilerini kullanan, CoreWeave tarafından geliştirilen ve işletilen yapay zeka fabrikalarının inşa edileceği bildirildi.