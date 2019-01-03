O Köyler Gelecekte Birer Turizm Noktamız Olacak

Ezine Kaymakamı Ali İkram Tuna'yı makamında ziyaret eden Troas Kültür Rotaları Projesi Genel Koordinatörü Ali Öztüfekcive Proje Danışmanı Nilgün Atar proje ile ilgili bilgilendirme ve görüş alışverişinde bulundu.

PAYDAŞ ZİYARETLERİMİZ PROJEYE KATKI SAĞLADI…

Projelerin henüz başlangıç aşamasındayken tüm yerel paydaşlarla işbirliği içinde yürütülmesinin çok önemli olduğunu belirten Proje Genel Koordinatörü Ali Öztüfekci;"Çanakkale merkezden başlayıp Kazdağları, Lapseki, Gelibolu, Bolayır'dan geçip Bozcada ve Gökçeada'yı kapsayacak şekilde geniş bir coğrafyayı kapsayan, 600 km, 19 etap ve3 bölümlü Troas Kültür Rotaları projesinin 1.bölüm fizibilite aşamasında gerek rotanın geçtiği 55 köydeki muhtar ve köylülerle, gerek yerelde 15 kurum ve kuruluş yetkilisi ile yapılan görüşme ve anketlerçalışmalarımıza büyük katkı sağladı, projeyi ayrı bir yere taşıdı.Zira genelde projelerin sonuna gelindiğinde paydaşlara bilgilendirmeler yapılır. Oysa en baştan birlikte ve ortak görüşle hareket edebilmek projenin hızla ve sağlıkla ilerlemesi açısından büyük önem taşıyor. Bu nedenle de Ezine Kaymakamı Ali Ekrem Tuna'yı makamında ziyaret ederek, proje hakkında bilgilendirmede bulunduk, sorularını yanıtladık ve işbirliği planlarını görüştük" dedi.

O KÖYLER GELECEKTE BİRER TURİZM NOKTAMIZ OLACAK…

Projenin uygulamaya geçtiğinde bölgede nasıl bir değişim oluşturabileceği konusunda görüşlerini aktaran Ezine Kaymakamı Tuna şu açıklamada bulundu: "Bölge tarihi, kültürel ve doğal değerler açısından büyük bir hazine üzerinde,bu saklı hazinenin unsurları arasında gerekli etkileşimi alt yapı yatırımlarından başlayarak yöre insanlarının turizme olan yatkınları ve eğilimlerini, bu konudaki eğitim ve birikimlerini en üst düzeye çıkaracak şekilde muazzam bir turizm potansiyeli oluşturulacağını düşünüyorum.Daha doğrusu bu potansiyeli çok iyi düzeyde işleyeceğimize ve bölgeye bir gelir sağlayacağımıza inanıyorum.

Zamanla buradaki çalışmalar belli bir noktaya geldikten sonra önünde dursanız duramazsınız, piyasa ve özel sektör bunu alır götürür. Önemli olan bunu belli bir noktaya getirebilmek.Rota üzerindeki bütün köylerde alt ve üst yapı çalışmalarını yaptıktan sonra insanların turizme olan motivasyonlarını, gelecek planlamalarını şekillendirmek önemli. Oradaki vatandaşlara dokunmak lazım zira onlar turizm ajansımız gibi çalışacaklar, birer turizm noktamız olacaklar.Proje kapsamındaki bu çalışmaların geleceğe dönük çok büyük bir fonksiyon üstleneceklerine inanıyorum." Dedi.

PROJENİN ÖNÜNÜN AÇILMASI İÇİN KATKI SAĞLAYACAĞIZ

Kaymakamlık olarak hem ilçe, özel idare hem de KÖYDES Projeleri kapsamında gelen ödenekleri öncelikle buradaki köylerin altyapı sorunlarını gidermek üzere kullandıklarını belirten Kaymakam Tuna; "Geçen sene Yeniköy'ün yolunu yaptık,o bölgedeki 3 köyün alt yapı ve su işlerini hallettik, gelecek senede devam ettireceğiz. Buradaki amacımız doğrudan valiliğimizin yürüttüğü bu çalışma ile bağlantısı olmasa bile onun altyapısını oluşturacak.Sonuçta kamu kaynaklı koordineli kullanarak bu projenin önünün açılmasını istiyoruz. Özellikle parkurun Ezine içinde kalan etapları için bizler de sizlerin ortaya koyacağı proje dahilinde her türlü kaynak ve katkıyı sağlamaya çalışacağız." şeklinde konuştu.

BİNLERCE YILIN TARİHİ BİRİKİMİ ÜZERİNDE YAN GELİP YATAMAYIZ…

Anadolu'yu hem tanımak hem içselleştirmek gerektiğini, dünyaya doğru tanıtılmasının hepimizin sorumluluğu olduğunu belirten Ezine Kaymakamı Tuna;"10 binlerce yıllık yaşamın farklı evrelerinin geçtiği bu coğrafyada o kadar çok yüzümüz var ki, bu proje sadece bir yüzümüzü gösterecek.Binlerce yılın birikimi üzerine yan gelip yatamayız. Bu birikimi insanlığın ortak hazinesi ve mirası olarak görüp gelecek kuşaklara aktarmak gibi bir sorumluluğumuz var. Bu proje de çok önemli bir tanıtım yüzümüz olacaktır." dedi.

BÖLGE KÜLTÜR TURİZMİ İLE YÜKSELECEK

Turizmde belli bir ivmeyi yakaladıktan sonra hareketlenme, yapılanma ve organizasyon başladığını; insanlara bu tabloyu göstermek gerektiğini belirten Kaymakam Tuna; "Troya yılına rağmen halen turizmin bölge ekonomisini yükselteceği yönünde bir inanç oluşmadı. Nedeni ise yaz sezonunun kısa olması. Oysa Kültür turizmi için mevsim kısıtlayıcı bir faktör değil, her dönem 365 gün yapılacak bir faaliyettir. Bölgede turizm deniz ve güneşle algılanıyor. Belki zamanla bu işin böyle olmadığını, her mevsimde belli bir hareketlilik sağlandığı görüldüğünde durum değişecektir"

ALEXANDRA TROAS KAZILARI HIZLANDIRILMALI..

Alexandra Troas'ın projedeki yeri ve önemine vurgu yapan Kaymakam Tuna; "kazı çalışmalarına çok ciddi ivme kazandırmamız lazım. Hristiyanlar için Meryem Ana kadar kıymetli olacak bu alaninanç turizmi ve kültürel açıdanciddi bir potansiyel taşıyor. Yeni bir düşünce yaratmak yerine var olan zengin değerlerin üzerinden hareket etmek çok önemli." şeklinde konuştu.

ZEYTİNCİLERLE PEYNİRCİLERLE BİRARAYA GELDİM AMA TURİZMCİLERLE GELEMEDİM.

Bu rotanın zenginliğinin turizmi çeşitlendirecek bir fırsata da dönüşeceğini vurgulayan Ezine Kaymakamı Tuna; Çanakkale turizminin gelişmesi için işbirliğinin çok büyük önem taşıdığını belirterek turizmcilere sitemini de şu sözlerle aktardı: "Turizmcileri çeşitli vesilelerleçok defa davet ettim ama turizmciler bir kere bile gelmediler. Zeytinciler ve peynircilerle bir araya geldim ama turizmcilerle gelemedim."