Murat Boz, O Ses Türkiye'den ayrıldı mı? Paylaşımı dikkat çekti - Son Dakika

Murat Boz, O Ses Türkiye'den ayrıldı mı? Paylaşımı dikkat çekti

TV8 kanalının sahibi Acun Ilıcalı'nın "O Ses Türkiye jürisinde değişiklik olacak" açıklamasının ardından Murat Boz'un sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım dikkat çekti. Yakışıklı şarkıcının söz konusu paylaşımı akıllara "O Ses Türkiye'den ayrılan isim Murat Boz mu?" sorusunu getirdi.

TV8 ve Acun Medya'nın patronu Acun Ilıcalı, katıldığı bir canlı yayında, "O Ses Türkiye" yarışması ile ilgili soru üzerine yaptığı açıklamalarda dikkat çekti. Acun Ilıcalı, Hadise, Murat Boz, Beyazıt Öztürk ve Seda Sayan'dan oluşan 'O Ses Türkiye' jürisinde bu yıl değişiklik olacağını duyurdu.

"SEYİRCİ DEĞİŞİKLİĞİ SEVİYOR"

Başarılı televizyoncu, "Bu yıl jüride değişiklik yapacağız. Ben 4 jürime de aşığım, hepsi birbirinden değerli ve çok sevdiğim isimler. Ancak seyirci değişikliği seviyor" dedi. Survivor 2020 Ünlüler Gönüllüler çekimleri nedeniyle Dominik Cumhuriyeti'nde olan Ilıcalı, 'O Ses Türkiye' çekimlerinin eylül ayında başlayacağını söyledi.

MURAT BOZ'DAN DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM

Acun Ilıcalı'nın "O Ses Türkiye jürisinde değişiklik olacak" açıklamasının ardından Murat Boz'un sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım dikkat çekti. Yakışıklı şarkıcının söz konusu paylaşımı akıllara "O Ses Türkiye'den ayrılan isim Murat Boz mu?" sorusunu getirdi.

Murat Boz'un paylaşımına 170 binin üzerinde beğeni ve 3 binin üzerinde yorum geldi.

O Ses Türkiye'den ayrılan isim Murat Boz mu? Paylaşımı dikkat çekti
Murat Boz, O Ses Türkiye'den ayrıldı mı? Paylaşımı dikkat çekti
O Ses Türkiye, Acun Ilıcalı, Seda Sayan, Murat Boz, Magazin, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.05.2020 12:36 

Son Dakika Magazin Murat Boz, O Ses Türkiye'den ayrıldı mı? Paylaşımı dikkat çekti - Son Dakika Magazin
YORUMLAR (1)

Son Dakika

Acun Ilıcalı, anneliğini çok beğendiği Şeyma Subaşı'nı öve öve bitiremedi Canlı yayında göğüsleri görünen jüri üyesi itiraf etti: Bilerek yaptım Karnı burnunda olan ünlü şarkıcı, mayo giyip denize koştu Canlı yayında yöneltilen "Kürtçe" sorusu Acun'u küplere bindirdi: Vatan hainleri, vicdansızlar "10 milyon liram olsa müziği bırakırım" diyen İrem Derici'ye para yağdı İletişim ödülünde Cemal Can ile konuşan Danla Bilic, kendisine laf atan Yasin'e sert çıktı: Hesabınla vedalaş Oyuncu Saruhan Hünel, Kuruluş Osman dizisinden ayrıldı Oyuncu Bahar Şahin'den gülümseten çocukluk itirafı: Galatasaraylı olduğum için Arda Turan'a aşıktım Şarkıcı Sinan Özen'in yenidoğan bebeği 6. kez ameliyat oldu Caner Erkin'den Şükran Ovalı itirafı: İkna etmek için kapısında yattım Karantina döneminde yeteneğini keşfeden Esra Erol, resim yapmaya başladı Mısırlı sunucu Lobna Asal, canlı yayında dakikalarca sevdiği maymunun saldırısına uğradı Fenomen Jason Derula, matkapla mısır yeme videosu çekerken ön dişlerini kırdı Sıkı spor yapan genç oyuncu, fit halini köpük banyosu pozuyla sergiledi
İstanbul'un Fethi, bakanlıklar ve İBB'nin programlarında aynı anda ayrı ayrı kutlanacak İstanbul'un Fethi, bakanlıklar ve İBB'nin programlarında aynı anda ayrı ayrı kutlanacak         
00:42
Sağlık Bakanı Koca 29 Mayıs'ta açılacak Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi'nin özelliklerini paylaştı Sağlık Bakanı Koca 29 Mayıs'ta açılacak Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi'nin özelliklerini paylaştı         
00:02
Sosyal medya kararnamesini imzalayan Trump, hem Twitter'a hem basına laf attı Sosyal medya kararnamesini imzalayan Trump, hem Twitter'a hem basına laf attı         
23:47
Kadıköy'de Kobe Bryant'ın anısına yapılan basketbol sahasını dünyaca ünlü spor kanalı ESPN, sosyal medyasında paylaştı Kadıköy'de Kobe Bryant'ın anısına yapılan basketbol sahasını dünyaca ünlü spor kanalı ESPN, sosyal medyasında paylaştı         
23:45
Arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavga kanlı bitti: 1 ölü, 2 yaralı Arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavga kanlı bitti: 1 ölü, 2 yaralı         
23:43
Son dakika: İçişleri Bakanlığı, 65 yaş üstü ve 18 yaş altı için devam eden sokağa çıkma yasağındaki kuralları paylaştı Son dakika: İçişleri Bakanlığı, 65 yaş üstü ve 18 yaş altı için devam eden sokağa çıkma yasağındaki kuralları paylaştı         
23:41
Macaristan 1. Ligi'nde maçların seyircili oynanmasına karar verildi Macaristan 1. Ligi'nde maçların seyircili oynanmasına karar verildi         
23:18
Afyonkarahisar'ın Kumalar Yaylası'na haziran ayına 3 gün kala kar yağdı Afyonkarahisar'ın Kumalar Yaylası'na haziran ayına 3 gün kala kar yağdı         
22:49
Caner Erkin'den Şükran Ovalı itirafı: İkna etmek için kapısında yattım Caner Erkin'den Şükran Ovalı itirafı: İkna etmek için kapısında yattım         
22:49
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ayasofya mesajı Yunan basınında ses getirdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ayasofya mesajı Yunan basınında ses getirdi         
22:46
Elazığ'da yavru dağ keçisi Şehit Fethi Sekin Şehir Hastanesi'nin bahçesine girdi Elazığ'da yavru dağ keçisi Şehit Fethi Sekin Şehir Hastanesi'nin bahçesine girdi         
22:37
Ordu Valisi Seddar Yavuz: Kente gelenlerin sorumsuz davranışları sebebiyle vakalar arttı Ordu Valisi Seddar Yavuz: Kente gelenlerin sorumsuz davranışları sebebiyle vakalar arttı         
22:27
Brezilyalı yıldız Neymar'ın oğluna yaptığı yumurta şakası büyük ilgi gördü Brezilyalı yıldız Neymar'ın oğluna yaptığı yumurta şakası büyük ilgi gördü         
22:22
Malatya'da göğsüne demir korkuluk saplanan çocuğu itfaiye kurtardı Malatya'da göğsüne demir korkuluk saplanan çocuğu itfaiye kurtardı         
22:07
Son Dakika: Hafta sonu 15 ilde uygulanacak olan sokağa çıkma yasağının ayrıntıları belli oldu Son Dakika: Hafta sonu 15 ilde uygulanacak olan sokağa çıkma yasağının ayrıntıları belli oldu         
21:50
Fenerbahçe, milli yıldız Nuri Şahin ile anlaştı Fenerbahçe, milli yıldız Nuri Şahin ile anlaştı         
21:50
Doğum yapan kadını aracı pislenmesin diye taksisinden indiren şoföre ev hapsi cezası verildi Doğum yapan kadını aracı pislenmesin diye taksisinden indiren şoföre ev hapsi cezası verildi         
21:35
15 gündür haber alınamayan adam kokular gelmesi üzerine evinde ölü bulundu 15 gündür haber alınamayan adam kokular gelmesi üzerine evinde ölü bulundu         
21:14
İtalya Serie A, resmen 20 Haziran'da başlıyor İtalya Serie A, resmen 20 Haziran'da başlıyor         
21:00
Bitlis'te çobanlık yapan 3 çocuk babası, yıldırım çarpması sonucu vefat etti Bitlis'te çobanlık yapan 3 çocuk babası, yıldırım çarpması sonucu vefat etti         
20:56
Acil tıp teknisyenini darp eden zanlı tutuklandı Acil tıp teknisyenini darp eden zanlı tutuklandı         
20:53
15 ilde bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulaması devam edecek 15 ilde bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulaması devam edecek         
20:48
Son Dakika: Üniversite sınavına girecek adaylar, sınav merkezlerini değiştirebilecek Son Dakika: Üniversite sınavına girecek adaylar, sınav merkezlerini değiştirebilecek         
20:42
Galatasaray'ın gündemine gelen Balotelli, Brescia'dan ayrılıyor Galatasaray'ın gündemine gelen Balotelli, Brescia'dan ayrılıyor         
20:34
Son Dakika: Türkiye'de 28 Mayıs günü koronavirüs nedeniyle 30 kişi vefat etti, 1182 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 28 Mayıs günü koronavirüs nedeniyle 30 kişi vefat etti, 1182 yeni vaka tespit edildi         
20:24
İngiltere'de normallaşme sürecinde koronaya karşı en fazla 6 kişiye kadar buluşmaya izin verilecek İngiltere'de normallaşme sürecinde koronaya karşı en fazla 6 kişiye kadar buluşmaya izin verilecek         
20:09
Koronavirüs tedbirleri kapsamında kapatılan restoran ve kafeler 1 Haziran'da açılacak Koronavirüs tedbirleri kapsamında kapatılan restoran ve kafeler 1 Haziran'da açılacak         
20:06
Son Dakika: 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkma yasağı devam edecek Son Dakika: 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkma yasağı devam edecek         
19:58
Son Dakika: Şehirler arası seyahat sınırlaması 1 Haziran'dan itibaren tamamen kaldırılacak Son Dakika: Şehirler arası seyahat sınırlaması 1 Haziran'dan itibaren tamamen kaldırılacak         
19:56
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.05.2020 01:03:38. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Murat Boz, O Ses Türkiye'den ayrıldı mı? Paylaşımı dikkat çekti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]