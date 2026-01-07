OAC, Rusya ile İHA Eğitimi Merkezi Açmak İstiyor

Orta Afrika Cumhuriyeti (OAC) Cumhurbaşkanı Faustin-Archange Touadera, Rusya ile ortak insansız hava aracı eğitim merkezi açmak istediğini söyledi.

Touadera, Rus haber ajansı TASS'a verdiği röportajda, OAC ile Rusya arasındaki işbirliğinin 1960'lı yıllara dayandığını ve son yıllarda bu ilişkilerin önemli ölçüde derinleştiğini ve güçlendiğini söyledi.

İki ülke arasındaki askeri ve teknik işbirliğini stratejik olarak tanımlayan Touadera, ülkesindeki Rus askeri eğitmenlerin sayısının artırılması konusunun, ikili işbirliği kapsamında, sürdüğünü belirtti.

OAC'nin profesyonel bir ordu oluşturmayı hedeflediğini vurgulayan Touadera, insansız hava araçlarının yaygın şekilde kullanımına önem verdiklerinin altını çizdi.

Touadera, "Askerlerimizi insansız hava aracı kullanımı konusunda eğitmekten, gerekli ekipmanı temin etmekten hatta ordumuzun ihtiyaçları için bunların üretimini kurmaktan memnuniyet duyarız." dedi.

Rusya ile ortak insansız hava aracı eğitim merkezi açma arzusunda olduklarını dile getiren Touadera, Rus silahlarının satın alınması ihtimaline işaret etti.

Fransa ile ilişkilere de değinen Touadera, iki ülke arasındaki bağların oldukça gergin olduğunu ancak Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile kişisel çabalarla bir yol haritası oluşturduklarını belirtti.

Touadera, "Birçok alanda ilişkiler artık egemenliğimize tam saygı temelinde başarılı şekilde gelişiyor. Ancak zorluklarla karşılaşsak bile her zaman egemenliğimizi savunur ve Orta Afrika Cumhuriyeti'nin çıkarları doğrultusunda kararlar alırız." ifadesini kullandı.

Touadera, Ulusal Seçim Otoritesi'nin 5 Ocak'ta açıkladığı geçici sonuçlara göre, üçüncü dönemini kazandığını duyurdu. Sonuçlara göre, Touadera, geçen ay yapılan seçimlerde oyların yüzde 76,15'ini aldı.

Wagner grubunun ülkede kilit rol oynadığı ileri sürülüyor

Orta Afrika Cumhuriyeti'nde güvenlik alanındaki en tartışmalı başlıklardan biri Rusya ile kurulan ilişkiler.

Orta Afrika Cumhuriyeti, Afrika'da Rus güvenlik şirketi Wagner grubunun ilk konuşlandığı ülkeler arasında yer alırken, yerel yetkililer, Moskova'nın bu yıl Wagner'in yerine Rus ordusuna bağlı Afrika Kolordusunun konuşlandırılmasını talep ettiğini belirtiyor.

Wagner grubunun, Touadera'nın güvenliğini sağladığı ve görev süresi sınırlarını kaldıran anayasa referandumunda kilit rol oynadığı da iddia ediliyor.

Wagner, Orta Afrika Cumhuriyeti'nde 2023'teki anayasa referandumu öncesinde de ülkeye yüzlerce yeni asker göndermişti.

Bölgede etkisini artıran bir diğer aktör Ruanda da 2021'de başkent Bangui'ye yönelik saldırının ardından yaklaşık 1000 özel kuvvet askerini ülkeye konuşlandırmıştı.