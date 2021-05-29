OBB, Fatsa'ya üs kurdu - Son Dakika

Ordu Büyükşehir Belediyesi, Fatsa ilçesinde adeta ulaşım 'üs'sü kurdu. Yapılan çalışmalarla birlikte, birçok grup yolu ile ilçe merkezi, asfalt ve beton yolla buluştu. Sezona hızlı bir giriş yapan Büyükşehir ekipleri, ilçede dört ayrı bölgede, 11 mahalleyi direkt ilgilendiren güzergahlarda da çalışma başlattı.

Ordu'da başlatılan asfalt hamlesi tüm hızıyla sürüyor. Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, ilçe merkezleri ve mahalle grup yolları standardı yüksek konforlu güzergahlarla buluşuyor.

İlçelerde kurduğu şantiyelerle kentin kaderini değiştiren Ordu Büyükşehir Belediyesi, Fatsa ilçesinde yaptığı ulaşım yatırımlarıyla da vatandaşlara konforlu bir ulaşımın kapılarını araladı.

Fatsa'nın ilçe merkezinde ve kırsal mahalle yollarında birçok yolu asfalt ve beton yollarla buluşturan Büyükşehir Belediyesi, asfalt sezonu başlar başlamaz yeniden gaza bastı.

Hatipli Mahallesi Çubuklu mevkii Kargucak ve Karşıyaka Mahallesi bağlantı yollarında toplam 6 kilometre uzunluğunda emülsiyon asfalt çalışması başlatan Büyükşehir Belediyesi, güzergahtaki asfalt çalışmalarını tamamladı. Büyükşehir ekiplerinin, Kayaköy-Akçakese-Ilıca bağlantı yolunda altyapı zayıf zemin ve sıcak asfalt, Bolaman Mahallesi Laleli mevkii ile Perşembe Kuyluca bağlantı yolunda (eski Ordu yolu) sıcak asfalt öncesi altyapı, zayıf zemin, serme ve sıkıştırma ile Aslancami Mahallesi Yavaş ve Dereyurt bağlantısında beton yol çalışmaları ise sürüyor. - ORDU