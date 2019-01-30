Son Dakika Haberleri: Obertan, Erzurumspor'un Tesislerine Hayran Kaldı

Obertan, Erzurumspor'un Tesislerine Hayran Kaldı

14 dakika önce

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un prensip anlaşmasına vardığı Fransız futbolcu Gabriel Obertan, Erzurum'da kulüp tesislerini gezip yetkililerle görüştü.

Obertan, Erzurumspor'un Tesislerine Hayran Kaldı, System.String[]
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un prensip anlaşmasına vardığı Fransız futbolcu Gabriel Obertan, Erzurum'da kulüp tesislerini gezip yetkililerle görüştü.

Mavi-beyazlı kulübün prensipte anlaşmaya vardığı 29 yaşındaki orta saha oyuncusu, öğle saatlerinde uçakla Erzurum'a geldi.

Erzurum Havalimanı'nda kulüp yetkilileri tarafından karşılanan Obertan, ardından kulübün Yakutiye ilçesindeki tesislerine geçti.

Obertan, burada kulüp başkanı Hüseyin Üneş ile bir süre görüştükten sonra basın sözcüsü Ahmet Dal ile tesisleri gezdi.

Mavi-beyazlı ekibin tesislerdeki antrenmanını da izleyen deneyimli oyuncu, idmanı izleyen taraftarlarla fotoğraf çektirdi.

Obertan, kulüp binası önünde elleriyle, kulübün logosunda bulunan çift başlı kartal figürü yaptı.

Kulüp yetkilileriyle de bir süre görüşen Obertan'ın, bu görüşmede Erzurum'a geldiği için mutlu olduğunu, tesislere hayran kaldığını ifade ettiği belirtildi.

Kariyerinde daha önce İngiltere'de Manchester United ve Newcastle United, Fransa'da Bordeaux ve Lorient takımlarının formalarını da giyen Obertan'ın, özel bir hastanedeki sağlık kontrolü sonrası kulüple resmi sözleşme imzalaması bekleniyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 03:07 Kaynak: AA

Erzurum, Erzurumspor Kulübü, Spor
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