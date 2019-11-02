Son Dakika Haberleri: Obezite ameliyatı öncesi yapılması gerekenlere dikkat
Son Dakika Güncel Obezite ameliyatı öncesi yapılması gerekenlere dikkat

Obezite ameliyatı öncesi yapılması gerekenlere dikkat

6 saat önce

Genel Cerrahi Uzmanı Op.Dr.Mehmet Yalım Uçtum, obezite ameliyatı öncesi yapılması gereken hususlara dikkat çekti.

Obezite ameliyatı öncesi yapılması gerekenlere dikkat, System.String[]

Genel Cerrahi Uzmanı Op.Dr.Mehmet Yalım Uçtum, obezite ameliyatı öncesi yapılması gereken hususlara dikkat çekti.

Obezite cerrahisi öncesinde ilk önce hastanın boy ve kilosuna bakılarak ameliyata uygunluğunun incelendiğini belirten Op.Dr.Mehmet Yalım Uçtum, "Hastaya ait yandaş hastalıkları göz önünde bulundurularak uygun olan ameliyat yöntemine karar verilir. Hastanın bildiği yandaş bir hastalığı varsa kullandığı düzenli ilaçlar varsa mutlaka doktorla paylaşması gerekmektedir. Ameliyata herhangi bir engel görülmediğinde hasta detaylı bir tetkik sürecine girer. Bu tetkikler kan tahlilleri, endoskopi, SFT(solunum fonksiyon testi), EKG, akciğer grafisi, tüm batın USG yi içerir. Eğer yandaş hastalık varlığı olan hastalardan ek testler istenebilmektedir. Tetkikler yapıldıktan sonra endokrinoloji, göğüs hastalıkları, kardiyoloji, psikyatri birimlerince tetkikler değerlendirilir. Son olarakta hasta diğer doktorların raporları ve tetkikleri ile anestezi doktoru muayenesine girer. Anestezi doktoru, 'hastanın anestezi almasına engel herhangi bir sebep var mı? Varsa ne gibi önlemler almak gerekir?' gibi sorunların yanıtlarını arayarak önceden risk tespiti yapar. Eğer ameliyata engel bir durum varsa ameliyat iptal edilebilir veya hastalığa uygun tedavi süreci uygulanır, ondan sonra ameliyat yapılabilir. Ameliyattan 12 saat önce katı gıdaların, 8 saat öncede sıvı tüketiminin sonlanması gerekmektedir" diye konuştu

Op.Dr.Mehmet Yalım Uçtum, obezite cerrahisi sonrası dikkat edilmesi gerekenler konusunda ise şunları söyledi; "Obezite (bariatrik) cerrahisi sonrası ilk 4 saat hasta yataklarında dinlenirken, 4. Saat itibariyle obezite cerrahi alanında uzmanlaşmış hemşireler tarafından ilk kez ayağa kaldırılmaktadır. Yürüyüş yaparak gazını çıkartmaya çalışan hastalarımız iyileşme sürecine girmiş olmaktadırlar. Saat başı serviste yapılan yürüyüşler ve yapılacak olan triflow solunum egzersizleri çalışmaları sayesinde hasta anesteziyi vücudundan daha çabuk atacak, gazını çıkartarak rahatlayacak ve normal hayatına kısa süre içerisinde geri dönecektir. İki gece hastanede kaldıktan sonra taburcu olan obezite cerrahisi geçiren hastalar bundan sonraki süreçte doktorunun reçetelemiş olduğu ilaçları düzenli kullanmalı ve diyetisyeninin önerdiği beslenme önerilerine uymalıdır. Bu dönemde kilo kaybı hemen başlar. Artık obeziteye yavaş yavaş veda etmeye başlarlar. Tüp mide sonrasında ilk bir ayda kilo verme süreci hızlı olmaktadır. Sonrasında biraz daha yavaşlayarak, 12 ay ile 18 ay boyunca kilo verme süreci devam etmektedir. Bu öneriler sayesinde hastalar ameliyat sonrasını çok rahat geçirmekte ve iş hayatlarına geri dönmektedirler."

(İHA)

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Haber Yayın Tarihi: 02.11.2019 10:00 Kaynak: İHA
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