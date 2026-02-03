Ocak Ayı Enflasyon Raporu

Ocak ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte fiyatı en çok artan ve azalan ürünler belli oldu. Buna göre, Ocak ayında hava yolu ile yurt dışı yolcu taşımacılığı yüzde 57,08 artışla en fazla pahalanan kalem olurken, kadın ve kız çocuk giysileri yüzde 7,64 azalışla en çok ucuzlayan ürün grubu oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) 2026 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 4,84, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 4,84, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 30,65 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 33,98 artış gösterdi.

Ocak ayında fiyatı en fazla artan ürün grupları arasında;

Meyvesi yenen sebzeler (domates, biber, salatalık, kabak vb.) yüzde 51,58,

Yeşil baklagil sebzeleri (taze veya soğutulmuş) yüzde 33,09,

Ayaktan tedavi edici ve rehabilite edici hizmetler yüzde 32,29,

Havale ücretleri yüzde 30,87 artışla öne çıktı.

Aynı dönemde fiyatı en çok düşen ürünler ise;

Bebek giysileri (0-2 yaş) yüzde 6,28,

Erkek ayakkabıları yüzde 3,05,

Erkek ve erkek çocuk giysileri yüzde 3,01,

Bebek ve çocuk ayakkabıları yüzde 3,01 azalış gösterdi. - ERZİNCAN