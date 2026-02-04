Ocak Ayı Enflasyonu Raporu: Gıda ve Hizmet Fiyatları Yükseldi - Son Dakika
Ekonomi

Ocak Ayı Enflasyonu Raporu: Gıda ve Hizmet Fiyatları Yükseldi

04.02.2026 18:48
TCMB, ocak ayında tüketici fiyatlarının %4,84 arttığını ve gıda ile hizmetlerin ön plana çıktığını açıkladı.

(ANKARA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Ocak ayına ilişkin Fiyat Gelişmeleri Raporunu yayımladı. Rapora göre, ocak ayında tüketici fiyatlarında görülen aylık yükselişte, gıda ve hizmet gruplarındaki fiyat artışları ön plana çıktı. Ocak ayında tüketici fiyatlarındaki yüzde 4,84'lük artışta gıda ve hizmet fiyatları belirleyici oldu. Yıllık enflasyona katkı gıda ve alkolsüz içeceklerde 1,23 puan, hizmetlerde 0,18 puan artarken; raporda, özellikle işlenmemiş gıda kalemlerinde sebze ve et fiyatlarının, hizmetler tarafında ise sağlık, eğitim, ulaştırma ve kira başta olmak üzere dönemsel ve maliyet kaynaklı artışların etkili olduğu vurgulandı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) yılın ilk Fiyat Gelişmeleri Raporu'nu yayımladı. Rapora göre, ocak ayında tüketici fiyatları yüzde 4,84 oranında artarken, yıllık enflasyon 0,24 puan azalarak yüzde 30,65'e geriledi. Raporda, "B endeksinin yıllık değişim oranı 1,55 puan düşerek yüzde 30,11'e, C endeksinin yıllık değişim oranı ise 1,28 puan azalışla yüzde 29,80'e gerilemiştir" denildi.

Raporda, bu dönemde TÜFE'de tüketim sepeti sınıflaması ve baz yılının değiştirildiği, endeksin ağırlık yapısının güncellendiği belirtilerek, "Hizmet sektörünün endeks içindeki payı 7,4 puan artışla yüzde 38,4'e çıkarken, malların ağırlığı yüzde 61,6'ya gerilemiştir. B ve C göstergelerinin ağırlıkları ise sırasıyla 5,2 ve 4,5 puan artmıştır" ifadelerine yer verildi.

Enflasyona katkıda gıda ve hizmet öne çıktı

Raporda, yıllık tüketici enflasyonuna katkılar incelendiğinde, enerji, temel mallar ile alkol-tütün ve altın gruplarının katkılarının azaldığı, buna karşılık gıda ve alkolsüz içecekler ile hizmet gruplarının katkılarının arttığı vurgulandı. Raporda, "Enerji, temel mallar ile alkol-tütün ve altın gruplarının katkıları bir önceki aya kıyasla sırasıyla 1,07, 0,34 ve 0,24 puan azalırken; gıda ve alkolsüz içecekler ile hizmet gruplarının katkıları sırasıyla 1,23 ve 0,18 puan artmıştır" denildi.

Mevsimsellikten arındırılmış verilerle tüketici fiyatlarının aylık artışının bir önceki aya kıyasla yükseldiği belirtilen raporda, "Aylık artışlar B ve C göstergelerinde yükseliş kaydetmiştir. B endeksindeki yükselişte temel mal ve işlenmiş gıda fiyat gelişmeleri etkili olmuştur" değerlendirmesine yer verildi. TCMB bünyesinde takip edilen göstergelerin ise ocak ayında enflasyonun ana eğiliminde döneme özgü bir yükselişe işaret ettiği kaydedilen raporda, üç aylık ortalamalar bazında sınırlı bir yükselişin izlendiği ifade edildi.

Hizmet fiyatlarında aylık artış yüzde 7,39 oldu

Rapora göre, hizmet fiyatları ocak ayında yüzde 7,39 oranında arttı, grup yıllık enflasyonu ise 3,76 puan azalarak yüzde 40,23 oldu; yıllık enflasyonun haberleşme ve ulaştırma gruplarında yükseldiği, diğer alt gruplarda ise gerilediği belirtildi. Alt kalemler arasında diğer hizmetler grubunun aylık yüzde 9,74'lük artışla öne çıktığı kaydedilen raporda, bu gelişmede yüzde 18,12 ile sağlık, yüzde 14,78 ile finansal hizmetler, yüzde 6,61 ile eğitim hizmetleri ve bakım-onarım kalemlerindeki yüksek fiyat artışlarının etkili olduğu ifade edildi.

Raporda, "Başta yüzde 36,9 artış ile havayolu ile yolcu taşımacılığı olmak üzere ulaştırma hizmetleri alt grubu enflasyonu yüzde 8,05 artışla yüksek seyri ile öne çıkmıştır" denilirken, lokanta-otel grubunda fiyatların yüzde 5,86, haberleşme grubunda ise aylık artışın yüzde 5,35 olduğu bildirildi. Kira aylık artışının yüzde 5,26 olduğu, bu grupta yıllık enflasyonun ise 5,06 puan azalışla yüzde 56,55'e gerilediği aktarıldı.

Temel mallarda ılımlı artış görüldü

Temel mal grubu fiyatları ocak ayında yüzde 0,51 oranında arttığı aktarılan raporda, grup yıllık enflasyonu yüzde 17,45'e geriledi. Raporda, "Dayanıklı tüketim mallarında fiyat artışı yüzde 2,91 ile önceki aya kıyasla güçlenmiştir. Bu gelişmede otomobil, mobilya, beyaz eşya ve tüketici elektroniği fiyatlarının etkisi öne çıkmıştır" ifadeleri kullanıldı. Yine raporda, giyim ve ayakkabı fiyatlarının mevsimsel etkilerle yüzde 4,83 oranında düştüğü, diğer temel mallarda ise aylık enflasyonun yüzde 2,40'a yükseldiği belirtildi.

Gıda ve alkolsüz içecekler grubunda yüzde 6,59 oranında artış

Rapora göre, enerji fiyatları ocak ayında yüzde 2,29 arttı, grup yıllık enflasyonu ise 4,85 puan gerileyerek yüzde 30,21 oldu. Bu artışta, " yüzde 7,32 ile şebeke suyu tarifesindeki yükseliş ve yüzde 3,04 ile elektrik fiyat artışının öne çıktığı" kaydedildi.

Gıda ve alkolsüz içecekler grubu fiyatları yüzde 6,59 oranında artarken, grup yıllık enflasyonu 3,38 puan yükselerek yüzde 31,69'a çıktığı kaydedilen raporda, "Yıllık enflasyon işlenmiş gıda grubunda gerilerken, işlenmemiş gıdada belirgin yükselmiştir. İşlenmemiş gıda fiyatları aylık bazda yüzde 11,79 artmış, bu gelişmede sebze ile et fiyatlarının etkisi belirgin olmuştur" denildi.

Üretici fiyatları yüzde 2,67 arttı

Yurt içi üretici fiyatlarının ocak ayında yüzde 2,67 arttığı, yıllık enflasyonun ise 0,50 puan gerileyerek yüzde 27,17 olduğu bildirilen raporda, bu dönemde enerji fiyatlarının düştüğü, dayanıksız ve dayanıklı tüketim mallarında ise yüksek artışlar görüldüğü ifade edildi.

Kaynak: ANKA

