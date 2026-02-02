Ocak'ta İhracat Düştü, İthalat Artış Gösterdi

Genel Ticaret Sistemi'ne (GTS) göre ihracat, ocakta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,9 azalışla 20 milyar 328 milyon dolara düştü. İthalat da yüzde 0,03 yükselerek, 28 milyar 681 milyon dolar oldu.

Ticaret Bakanlığının, ocak ayına ilişkin geçici dış ticaret istatistiklerinden oluşan veri bülteni yayımlandı.

GTS esas alınarak hazırlanan verilere göre, ihracat ocakta 2025'in aynı ayına kıyasla yüzde 3,9 azalarak 20 milyar 328 milyon dolara düştü. İthalat ise yüzde 0,03 artışla 28 milyar 681 milyon dolara çıktı.

Aynı dönemde, dış ticaret hacmi yüzde 1,7 azalarak 49 milyar 9 milyon dolar olarak gerçekleşti. Dış ticaret açığı bu dönemde, yüzde 11,2 artışla 8 milyar 352 milyon dolara yükseldi.

İhracatın ithalatı karşılama oranı, geçen ay yıllık bazda 2,9 puan azalarak yüzde 70,9, enerji verileri hariç tutulduğunda 6,9 puan azalışla yüzde 82,3, enerji ve altın verileri hariç tutulduğunda 6,3 puan gerileyerek yüzde 87,3 oldu.

Ürün, ülke ve ülke gruplarına göre ihracat

Geçen ay en çok ihracat, yüzde 4,4 azalış ve 10 milyar 236 milyon dolarla "ham madde (ara mallar)" grubunda gerçekleşti. Bu grubu yüzde 10,6 azalış ve 7 milyar 15 milyon dolarla "tüketim malları", yüzde 5,8 artış ve 2 milyar 627 milyon dolarla "yatırım (sermaye) malları" takip etti.

Söz konusu ayda sektörlere göre ihracatın payı, imalat sanayisinde yüzde 92,7 (18 milyar 851 milyon dolar), tarım, ormancılık ve balıkçılıkta yüzde 4,8 (985 milyon dolar), madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 1,7 (355 milyon dolar) olarak gerçekleşti.

Ocakta en fazla ihracat yapılan ülke, 1 milyar 780 milyon dolarla Almanya oldu. Bu ülkenin ardından 1 milyar 224 milyon dolarla ABD ve 1 milyar 205 milyon dolarla İngiltere geldi.

İhracatta en çok paya sahip ilk 10 ülkenin toplam ihracat içindeki payı, yüzde 47,8 olarak hesaplandı.

Ocakta en fazla ihracat yapılan ülke grupları, 8 milyar 776 milyon dolarla Avrupa Birliği, 3 milyar 422 milyon dolarla Yakın ve Orta Doğu, 2 milyar 897 milyon dolarla diğer Avrupa ülkeleri olarak kayıtlara geçti.

İthalat verileri

Ocakta en çok ithalat, yüzde 1 azalış ve 20 milyar 676 milyon dolarla "ham madde (ara mallar)" grubunda gerçekleştirildi. Bu grubu yüzde 9,6 artış ve 4 milyar 96 milyon dolarla "yatırım (sermaye) malları", yüzde 5,6 azalış ve 3 milyar 767 milyon dolarla "tüketim malları" izledi.

Sektörlere göre ithalatın payı, imalat sanayisinde yüzde 78,3 (22 milyar 451 milyon dolar), madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 14,4 (4 milyar 136 milyon dolar), tarım, ormancılık ve balıkçılıkta yüzde 4,5 (1 milyar 295 milyon dolar) olarak hesaplandı.

Ocakta en fazla ithalat yapılan ülkeler, 4 milyar 283 milyon dolarla Çin, 2 milyar 942 milyon dolarla Rusya ve 2 milyar 871 milyon dolarla ABD oldu.

İthalatta en çok paya sahip ilk 10 ülkenin toplam ithalat içindeki payı, yüzde 59,3 olarak kayıtlara geçti.

Söz konusu ayda en fazla ithalat yapılan ülke grupları, 8 milyar 139 milyon dolarla Asya, 7 milyar 430 milyon dolarla Avrupa Birliği ve 5 milyar 460 milyon dolarla diğer Avrupa ülkeleri olarak sıralandı.

Yıllık bazda dış ticaret açığı yüzde 11,1 arttı

GTS kapsamında 12 aylık yıllıklandırılmış dış ticaret verilerine göre, Şubat 2025-Ocak 2026 döneminde ihracat, bir önceki döneme kıyasla yüzde 3,7 artarak, 272 milyar 529 milyon dolar oldu. Aynı dönemde ithalat yüzde 5,5 artışla 365 milyar 379 milyon dolar, dış ticaret hacmi de yüzde 4,7 yükselerek 637 milyar 908 milyon dolar olarak hesaplandı.

Bu dönemde dış ticaret açığı, yüzde 11,1 artarak, 92 milyar 850 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı, yüzde 74,6 oldu.