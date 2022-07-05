Ocakta unutulan yemek itfaiyeyi alarma geçirdi

Samsun'un Bafra ilçesinde ocakta unutulan yemek, itfaiye ekiplerini harekete geçirdi.

Olay, Tabakhane Mahallesi'nde bulunan bir apartmanın 4. katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bina içinde yoğun dumanı gören apartman sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Kapıyı açamayan Samsun Büyükşehir İtfaiye ekipleri, yangın merdiveni ile daireye pencereden girdi. İçeri giren itfaiye eri yaptığı incelemede duman ve kokunun tencerede pişirilen yemeğin yanmasından kaynaklandığını tespit etti.

Büyük panik yaşayan bina sakinleri ise olayın yemeğin yanmasından kaynaklandığını öğrenince rahat bir nefes aldı. - SAMSUN