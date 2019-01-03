Öcal: "Adana Demirspor Maçında Bambaşka Bir Karabükspor Seyrettirmeyi Umuyoruz"
14 dakika önce
- Öcal: "Adana Demirspor maçında bambaşka bir Karabükspor seyrettirmeyi umuyoruz"KARABÜK - Spor Toto 1. Lig'de mücadele veren Kardemir Karabükspor'da Teknik Direktör Taner Öcal, Adana Demirspor maçı öncesi açıklamalarda bulundu.
- Öcal: "Adana Demirspor
maçında bambaşka bir Karabükspor
seyrettirmeyi umuyoruz"
KARABÜK - Spor Toto 1. Lig'de mücadele veren Kardemir Karabükspor
'da Teknik Direktör Taner Öcal, Adana Demirspor maçı öncesi açıklamalarda bulundu.
Karabük Hasan Doğan
Tesisleri'nde gazetecilere açıklamalarda bulunan Teknik Direktör Taner Öcal, 4 Ocak itibariyle Antalya
'daki çalışmaların başlayacağını belirterek, "1. devre bittikten sonra sporcularımıza beş gün istirahat verdik. 28 Aralık
'ta toplandık. Yılbaşına kadar çalışmalarımızı sürdürdük ve bir gün ara verdik. Bugün son idmanımızı yapıyoruz. Toplam bir hafta içerisinde 9 antrenman yaptık. Burada kuvvetlilik ve dayanıklılık çalışmaları yaptık. Antalya'da çalışmalar 4 Ocak'ta başlayacak. 18-19 Ocak'taki maçımıza göre de oradan Adana Demirspor maçına geçeceğiz. Kampta daha çok taktiksel antrenmanlar yapacağız, kuvvet antrenmanların dışında. Onun dışında üç tane hazırlık maçımız var. Hekimoğluspor, Kastamonuspor
ve Bayrampaşaspor
ile hazırlık maçımız var. Maçların tarihine göre de bir maç daha yapabiliriz. Çocuklarımızı hazırlayacağız. İyi bir şekilde çalışıyoruz. İnşallah Adana Demirspor maçıyla bambaşka bir Kardemir Karabükspor seyrettirmeyi umuyor ve diliyoruz" ifadelerini kullandı.
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Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 11:48 Kaynak: İHA
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