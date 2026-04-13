Öcalan'dan Bahçeli'ye övgü: Kürsüden ip attığı dönemi hatırlatıp... - Son Dakika
Öcalan'dan Bahçeli'ye övgü: Kürsüden ip attığı dönemi hatırlatıp...

Öcalan\'dan Bahçeli\'ye övgü: Kürsüden ip attığı dönemi hatırlatıp...
13.04.2026 11:03
TBMM Başkanvekili Pervin Buldan aracılığıyla mesaj gönderen Abdullah Öcalan, MHP lideri Devlet Bahçeli’nin geçmişte kürsüden ip attığı dönemi hatırlatarak, Kürt meselesine yönelik tutumundaki değişimi çok kıymetli bulduğunu ifade etti.

"Terörsüz Türkiye" süreci kapsamında gözler Meclis’e gelmesi beklenen yasal düzenlemelere çevrilirken, İmralı temaslarından dikkat çeken mesajlar gelmeye devam ediyor.

YASAL DÜZENLEME BEKLENTİSİ

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, son grup toplantılarında sürecin doğru zamanda atılmış bir adım olduğunu belirterek, Meclis’e gelmesi beklenen düzenlemeler için “Oyalanmaya gerek yoktur” ifadelerini kullanmıştı. Bu kapsamda çalışmalar sürerken siyasi temaslar da hız kazandı.

İMRALI ZİYARETLERİ DEVAM EDİYOR

DEM Parti heyetinin İmralı’daki Abdullah Öcalan ile görüşmeleri devam ediyor. Mart ayı sonunda TBMM Başkanvekili Pervin Buldan, DEM Parti Milletvekili Mithat Sancar ve avukat Faik Özgür Erol’dan oluşan heyet Öcalan’ı ziyaret etti.

Öcalan'dan Bahçeli'ye övgü: Kürsüden ip attığı dönemi hatırlatıp...
“SİLAHLI MÜCADELEYE DÖNÜŞ OLMAYACAK”

Ziyaret sonrası paylaşılan mesajda Öcalan’ın, “Silahlı mücadeleye geri dönüş olmayacak. Yaşadığımız süreç Demokratik Cumhuriyet ile barışa geçiş sürecidir” ifadelerine yer verildi. Sürecin başarıya ulaşması halinde Cumhuriyetin daha da güçleneceği vurgulandı.

Öcalan'dan Bahçeli'ye övgü: Kürsüden ip attığı dönemi hatırlatıp...
Bahçeli, geçmiş yıllarda yaptığı bir açıklamada Öcalan için idam çağrısı yapıp “Al sana ip veriyorum al da as” diyerek urgan fırlatmıştı.

“BAHÇELİ’YE ÖZEL VURGU”

Pervin Buldan, sürece ilişkin yaptığı açıklamada Öcalan’ın Devlet Bahçeli’ye özel bir önem atfettiğini belirtti. Buldan, "Sayın Bahçeli’yi bir kere hamlesinden dolayı, atmış olduğu adımdan dolayı çok özel bir yere koydu. Bunu istisnasız her görüşmede ifade ediyor. Ama Sayın Erdoğan’ın da hakkını veren bir yerden söz kuruyor. Sonuçta bu ülkenin Cumhurbaşkanı, sürecin bir tarafı, devletin başı. Sayın Bahçeli elinde iple dolaşıyordu, 'idam edilmeli' diyordu. Yani o noktadan bu noktaya gelmesine büyük bir kıymet biçiyor. Çok özel değerlendiriyor" ifadelerine yer verdi. 

Devlet Bahçeli, Son Dakika

Son Dakika Devlet Bahçeli Öcalan'dan Bahçeli'ye övgü: Kürsüden ip attığı dönemi hatırlatıp... - Son Dakika

    Yorumlar (1)

  • Ali Mutlu Ali Mutlu:
    Nereden nereye. Fırıldaklıkda sınır tanımıyor. 1 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gümrükte dev operasyon 280 milyon liralık 233 kaçak araç yakalandı Gümrükte dev operasyon! 280 milyon liralık 233 kaçak araç yakalandı
Trump’tan Brezilyalı dövüşçüye: Çok yakışıklı bir adamsın, model olabilirsin Trump'tan Brezilyalı dövüşçüye: Çok yakışıklı bir adamsın, model olabilirsin
İflas bayrağını çeken giyim devi tüm mağazalarında indirim başlattı İflas bayrağını çeken giyim devi tüm mağazalarında indirim başlattı
Aydın’da evde patlama sonrası yangın çıktı engelli Arda Umut öldü, annesi yaralandı Aydın'da evde patlama sonrası yangın çıktı; engelli Arda Umut öldü, annesi yaralandı
Milyonlar kullanıyordu Bu telefonların fişi resmen çekiliyor Milyonlar kullanıyordu! Bu telefonların fişi resmen çekiliyor
İsrail’den endişe yaratan açıklama: Saldırılar yeniden başlayabilir İsrail'den endişe yaratan açıklama: Saldırılar yeniden başlayabilir
ABD basını yazdı İşte barış masasını deviren 3 neden ABD basını yazdı! İşte barış masasını deviren 3 neden
Hande Erçel’in kafa karıştıran test sonuçları için başsavcılıktan inceleme talebi Hande Erçel'in kafa karıştıran test sonuçları için başsavcılıktan inceleme talebi

10:56
Arda Turan hayatının maçına çıkıyor
Arda Turan hayatının maçına çıkıyor
10:19
Tek yumruk darbesiyle hayatı karardı, verilen cezaya aileden sert tepki
Tek yumruk darbesiyle hayatı karardı, verilen cezaya aileden sert tepki
10:19
Trump beklediği İran desteğini buldu: Diğer ülkeler de katılacak
Trump beklediği İran desteğini buldu: Diğer ülkeler de katılacak
09:54
Dün gece futbol tarihinin en güzel gollerinden biri atıldı: Puskas kesin gibi
Dün gece futbol tarihinin en güzel gollerinden biri atıldı: Puskas kesin gibi
09:43
ABD basını: İran-ABD diplomasi kapısı hala açık, taraftar yeniden masaya oturabilir
ABD basını: İran-ABD diplomasi kapısı hala açık, taraftar yeniden masaya oturabilir
09:31
Yemek sipariş platformlarında yeni dönem Zorunlu ek bedellere son verildi
Yemek sipariş platformlarında yeni dönem! Zorunlu ek bedellere son verildi
09:11
Macaristan’da seçimi kazanan Magyar’ın İsrail’de çekildiği fotoğraflar tartışma yarattı
Macaristan'da seçimi kazanan Magyar'ın İsrail’de çekildiği fotoğraflar tartışma yarattı
08:59
Antalya Demre’de korkutan deprem
Antalya Demre'de korkutan deprem
