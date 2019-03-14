Son Dakika Haberleri: Ödemiş'te 14 Mart Tıp Bayramı Etkinliği

Ödemiş'te 14 Mart Tıp Bayramı Etkinliği

1 saat önce

14 Mart Tıp Bayramı kapsamında Ödemiş Devlet Hastanesinde konser düzenlendi.

Ödemiş'te 14 Mart Tıp Bayramı Etkinliği, System.String[]
14 Mart Tıp Bayramı kapsamında Ödemiş Devlet Hastanesinde konser düzenlendi.

Hastane konferans salonunda düzenlenen konserde Prof. Dr. Sait
Eğrilmez ve görme engelli sanatçılar Cem Cansız ve Ersin
İşitmez, Aşık Veysel ve Mahsuni Şerif'in
bestelerinden oluşan türküleri seslendirdi.

Prof.
Dr. Sait
Eğrilmez, organ bağışına dikkat çekmek için 2009'dan bu yana 101 konser verdiklerini belirtti.

Hastane Başhekimi Ömer Koçak da Prof. Dr. Sait Eğrilmez ve ekibine teşekkür ederek tüm sağlık camiasının tıp bayramını kutladı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 03:40 Kaynak: AA

Ödemiş, Tıp Bayramı, 14 Mart, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



HDP'den Demirtaş Açıklaması: Cezaevinde Olmasaydı Cumhurbaşkanı Olacaktı Merkez Bankası Rezervleri 2,6 Milyar Dolar Azaldı

Merkez Bankası Yıl Sonu Dolar ve Enflasyon Tahminini Açıkladı Sanatçı Demet Akbağ, Gözyaşları İçinde Eşinin Tabutunu Taşıdı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.3.2019 16:56:20. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ödemiş'te 14 Mart Tıp Bayramı Etkinliği
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]