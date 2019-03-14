Ödemiş'te 14 Mart Tıp Bayramı Etkinliği
1 saat önce
14 Mart Tıp Bayramı kapsamında Ödemiş Devlet Hastanesinde konser düzenlendi.
14 Mart Tıp Bayramı
kapsamında Ödemiş
Devlet Hastanesinde konser düzenlendi.
Hastane konferans salonunda düzenlenen konserde Prof. Dr. Sait
Eğrilmez ve görme engelli sanatçılar Cem Cansız ve Ersin
İşitmez, Aşık Veysel
ve Mahsuni Şerif
'in
bestelerinden oluşan türküleri seslendirdi.
Prof.
Dr. Sait
Eğrilmez, organ bağışına dikkat çekmek için 2009'dan bu yana 101 konser verdiklerini belirtti.
Hastane Başhekimi Ömer Koçak
da Prof. Dr. Sait Eğrilmez
ve ekibine teşekkür ederek tüm sağlık camiasının tıp bayramını kutladı.
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Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 03:40 Kaynak: AA
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