Ödemiş'te Bahar Şenliği düzenlendi - Son Dakika
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Ödemiş'te Bahar Şenliği düzenlendi

15.05.2022 16:05
Ödemiş'te Bahar Şenliği düzenlendi

Ödemiş'teki Ovakent Mahallesinde Bahar Şenliği düzenlendi.

Ödemiş'teki Ovakent Mahallesinde Bahar Şenliği düzenlendi.

İlçe belediyesi ve Ovakent muhtarlığı işbirliğinde gerçekleştirilen etkinlikte konser verildi, öğrenciler halk oyunları gösterisi sundu.

Belediye Başkanı Mehmet Eriş, yaptığı konuşmada, bahar şenliğinin ilçede geleneksel hale geldiğini, çevre halkının şenlik kapsamında bir araya gelerek bahar havasını yaşadığını söyledi.

Ovakent Mahallesi Muhtarı Hüseyin Buldan ise Bahar Şenliğinin amacının birlik ve beraberliği pekiştirmek, gönül birliğini oluşturmak ve ortak kültürü canlandırmak olduğunu dile getirdi.

Şenlik kapsamında Türk Halk Müziği Sanatçısı Selda Kesgi konseri verdi, öğrenciler zeybek gösterisi sundu, belediye bando takımı marşları seslendirdi.

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Kaynak: AA

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