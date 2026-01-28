Ödemiş'te Emlak Ofisinde Silahlı Kavga - Son Dakika
Ödemiş'te Emlak Ofisinde Silahlı Kavga

Ödemiş\'te Emlak Ofisinde Silahlı Kavga
28.01.2026 10:32
İzmir Ödemiş'te emlak ofisinde çıkan silahlı kavgada 2 kişi ağır yaralandı, soruşturma başlatıldı.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde bir emlak ofisinde çıkan silahlı kavgada 2 kişi ağır yaralandı.

Olay, Akıncılar Mahallesi Fevzipaşa Caddesi'nde bulunan bir emlak ofisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ilçede emlakçılık yapan N.K. (47) adlı kadın ile cezaevinden yeni çıktığı öğrenilen S.A. (49) adlı erkek arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine S.A., yanında bulundurduğu tabancayla N.K.'ye ateş etti. Daha sonra olayı duyarak bölgeye gelen N.K.'nin oğlu Y.K. (28) ile silahlı saldırgan S.A. arasında arbede yaşandı. Kavgada Y.K., eline geçirdiği saldırgana ait silahın kabzasıyla vurarak S.A.'yı başından yaraladı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslarla Ödemiş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan S.A. ve N.K.'nin hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.

Öte yandan N.K.'nin oğlu Y.K. polis ekiplerince gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - İZMİR

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Ödemiş'te Emlak Ofisinde Silahlı Kavga - Son Dakika

SON DAKİKA: Ödemiş'te Emlak Ofisinde Silahlı Kavga - Son Dakika
