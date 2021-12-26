Ödemiş'te Patates Festivali düzenlendi - Son Dakika

İzmir'in patatesiyle ünlü Ödemiş ilçesinde Patates Festivali düzenlendi.

Ödemiş Belediyesi tarafından İzmir Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle eski garajda düzenlenen festival kapsamında çeşitli gruplar konser verdi. Yemek yarışması ve zeybek oyunları da festivalde yer aldı.

Ödemiş Belediye Başkanı Mehmet Eriş, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Ödemiş'te ilk kez patates konulu festival düzenlendiğini ifade etti.

Reklamlarda oynayarak adını duyuran Ayşe Elmacı da Ödemiş'in patatesini tanıtmak amacıyla reklamlarda oynamaktan mutlu olduğunu söyledi.

Elmacı, reklamdaki konuşmasını sahnede de tekrarlayarak "Yiyiverin gari" dedi.

Festival kapsamında düzenlenen en iyi yemek yarışmasında dereceye girenlere ödülleri verildi.

Festivale katılanlara patates kızartması gibi ikramlar dağıtıldı.