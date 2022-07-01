Yapılan aramalarda 11 çek ve senet, 9 hesap defteri olarak kullanılan ajanda, 2 ruhsatsız tabanca, av tüfeği ve fişekler ele geçirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı KOM Grup Amirliği ekipleri, vatandaşları yüksek faizlerle borçlandırıp tehdit ve darp yoluyla baskı altına alarak mağdur ettiği iddia edilen İ.K ve T.K'yı adreslerinde yakaladı.

Kaynak: AA

Hisarcık, Ödemiş, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Ödemiş'te tefecilik suçlamasıyla 2 kişi yakalandı - Son Dakika

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