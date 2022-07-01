Ödemiş'te tefecilik suçlamasıyla 2 kişi yakalandı - Son Dakika
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Ödemiş'te tefecilik suçlamasıyla 2 kişi yakalandı

01.07.2022 16:06
Ödemiş'te tefecilik suçlamasıyla 2 kişi yakalandı

Ödemiş'te yüksek faizle borçlandırdıkları kişileri darbederek baskı altına aldıkları iddia edilen 2 kişi gözaltına alındı.

Ödemiş'te yüksek faizle borçlandırdıkları kişileri darbederek baskı altına aldıkları iddia edilen 2 kişi gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı KOM Grup Amirliği ekipleri, vatandaşları yüksek faizlerle borçlandırıp tehdit ve darp yoluyla baskı altına alarak mağdur ettiği iddia edilen İ.K ve T.K'yı adreslerinde yakaladı.

Yapılan aramalarda 11 çek ve senet, 9 hesap defteri olarak kullanılan ajanda, 2 ruhsatsız tabanca, av tüfeği ve fişekler ele geçirildi.

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Kaynak: AA

Hisarcık, Ödemiş, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ödemiş'te tefecilik suçlamasıyla 2 kişi yakalandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Ödemiş'te tefecilik suçlamasıyla 2 kişi yakalandı - Son Dakika
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