Ödemiş'te Trafik Kazası: 2 Yaralı

27.01.2026 14:19
İzmir'in Ödemiş ilçesinde kontrolden çıkan otomobil betona çarparak 2 kişinin yaralanmasına neden oldu.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde, kontrolden çıkan otomobilin yol kenarındaki betona çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 11.00 sıralarında Ödemiş-Kiraz kara yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ödemiş'ten Kiraz istikametine seyir halinde olan K.E. (69) idaresindeki 64 DC 668 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak yol kenarında bulunan betona çarptı. Meydana gelen kazada, sürücü K.E. ile araçta yolcu konumunda bulunan R.B. (70) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulansla Ödemiş Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - İZMİR

Kaynak: İHA

