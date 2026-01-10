Ödemiş\'te Trafik Kazası: Rabiye Yıldırım Hayatını Kaybetti

İzmir'in Ödemiş ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yaralanan Rabiye Yıldırım (68), tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Zafer Mahallesi Şehit Turan Emeksiz Caddesi'nde 8 Ocak'ta meydana gelen trafik kazasında yaralanan ve Ödemiş Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yıldırım, müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Yıldırım'ın cenazesi İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Gözaltına alınan sürücü İbrahim G. (18), çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Olay

Zafer Mahallesi Şehit Turan Emeksiz Caddesi'nde 8 Ocak'ta İbrahim G. (18) yönetimindeki 35 TDU 55 plakalı pikap, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkmış, park halindeki iki araca ve kaldırımda yürüyen yayalara çarpmıştı.

Kazada sürücü İbrahim G. ile araçta bulunan Selim B. (17), Süleyman B. (18), Ünal Ç. (17) ile yayalar Hatice Ü. (15) ve Rabiye Yıldırım (68) yaralanmıştı.

Sürücü İbrahim G. ise hastanedeki tedavisinin ardından ifade işlemleri için emniyete götürülmüştü.